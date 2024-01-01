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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Pro Backup 是一款安全且易于使用的备份应用程序，适用于 Airtable、Asana、ClickUp、monday.com 和 Trello 等流行云应用程序。 使用云应用程序来管理您的业务可能非常可怕，因为删除业务关键信息通常非常容易。通过对云数据进行强大、独立的备份，您可以保护您的团队免受意外或恶意删除或其他最坏情况的影响。 主要特征： * 易于使用：与您的云应用程序建立连接，我们会处理其他一切事宜。备份的启动和运行只需 1 分钟。 * 快照：查找和下载不同数据类型的快照，例如任务、项目、评论、自定义字段等。 * 恢复：只需单击几下即可从备份数据创建副本来恢复数据。 * 安全：我们将您的数据存储在加密文件中。我们将所有内容存储在欧盟，并且遵守所有 GDPR 法律。
目录:
Business
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