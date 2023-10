Shoot'n'Shout Turbo là một trò chơi nền tảng hành động trong đó bạn thử thách mục tiêu của mình bằng cách bắn quái vật. Những sinh vật ngoài hành tinh kỳ lạ đã xâm chiếm Trái đất và bạn là người hùng duy nhất có thể ngăn chặn chúng! Nhặt súng và bazooka của bạn để loại bỏ tất cả kẻ thù và cứu thế giới trong trò chơi bắn súng dựa trên vật lý này. Hãy nhắm mục tiêu cẩn thận và bắn tất cả quái vật, nhưng hãy cẩn thận để không trượt hoặc lãng phí đạn của bạn - nếu không tất cả chúng ta sẽ phải chịu số phận! Giữ chuột hoặc nhấn lâu để bắt đầu nhắm. Phát hành để bắn.Shoot'n'Shout Turbo được tạo bởi FM Studio. Họ có các trò chơi kinh dị hay khác trên Poki như Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna, Rise of Pico, Forgotten Hill: The Wardcoat 2, Forgotten Hill: The Cabinet, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Những điều bị chôn vùi, Đồ vật bị lãng quên trên ngọn đồi: Tình yêu vượt xa, Đồi vật bị lãng quên: Sân chơi, Đồi bị lãng quên: Mùa thu, Đồi bị lãng quên: Người múa rối và Đồi bị lãng quên: Phẫu thuật. Đừng quên chơi Pixel Volley nữa! Bạn có thể chơi Shoot'n'Shout Turbo miễn phí trên Poki. Bạn có thể chơi Shoot'n'Shout Turbo trên máy tính, điện thoại và máy tính bảng của mình.

