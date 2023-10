Bước vào thế giới xoắn của Forgotten Hill với chiều thứ ba hoàn toàn mới. Khám phá môi trường xung quanh kỳ lạ, giải các câu đố đầy thách thức và tương tác với các nhân vật đáng lo ngại để làm sáng tỏ bí ẩn và sống sót qua nỗi kinh hoàng. Với đồ họa 3D tuyệt đẹp, hiệu ứng âm thanh sống động và cốt truyện hấp dẫn, Forgotten Hill The Third Axis mang đến trải nghiệm độc đáo và đáng sợ sẽ khiến bạn đứng ngồi không yên. Bạn đã sẵn sàng đối mặt với nỗi sợ hãi của mình và khám phá những bí mật của Forgotten Hill chưa? Nhấp vào các vật phẩm quan tâm để nhặt chúng và cất giữ trong kho của bạn. Từ đó bạn có thể nhấp vào chúng và sử dụng chúng trên các vật phẩm hoặc cánh cửa khác trong trò chơi. Nhấn vào ? nút nếu bạn gặp khó khăn! Đồi bị lãng quên Trục thứ ba được tạo bởi FMStudio. Họ có các game kinh dị hay khác trên Poki như Rise of Pico, Forgotten Hill: The Wardcoat 2, Forgotten Hill: The Wardcoat 3, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer và Forgotten Hill: Phẫu thuật. Đừng quên chơi các trò chơi khác của họ là Parakite Ninja, Pixel Volley và Shoot'n'Shout Turbo! Bạn có thể chơi Forgotten Hill The Third Axis miễn phí trên Poki.

