Forgotten Hill: The Wardrobe 3

Đồi bị lãng quên: Tủ quần áo 3 là phần tiếp theo điểm và nhấp chuột đáng sợ của Tủ quần áo và Tủ quần áo 2, được phát triển bởi FM Studio. Đúng dịp Halloween, câu chuyện chuyển sang một cuộc phiêu lưu ly kỳ và đầy cảm xúc khác. Sau khi được để lại một tủ quần áo đẹp, nhân vật chính của chúng ta và gia đình cô ấy ổn định cuộc sống ở nhà của họ, tất cả đều hạnh phúc và đầy hy vọng. Tuy nhiên, một tai nạn thương tâm xảy ra gần tủ quần áo khiến nhân vật của chúng ta tuyệt vọng và cô đơn. Công việc của chúng tôi là khám phá những căn phòng bí ẩn của ngôi nhà có chiếc tủ quần áo này và giải các câu đố để được đoàn tụ với người thân đã mất. Trong trò chơi có những cuốn sách nhỏ và hướng dẫn cách giao tiếp với người chết, vì vậy hãy đảm bảo thực hiện tất cả những nhiệm vụ này để hoàn thành nghi lễ. Bạn đã sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu Halloween khác khiến bạn phải rùng mình? Nhấp vào các vật phẩm quan tâm để nhặt chúng và cất chúng vào kho của bạn. Từ đó bạn có thể nhấp vào chúng và sử dụng chúng trên các vật phẩm hoặc cánh cửa khác trong trò chơi. Mắc kẹt? Thử ? biểu tượng để xem bạn có thể nhận được gợi ý không! Đồi bị lãng quên: Tủ quần áo 3 được tạo bởi FM Studio. Họ có các game kinh dị hay khác trên Poki như Rise of Pico, Forgotten Hill: The Wardcoat 2, Forgotten Hill: The Wardcoat, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento : Tình yêu vượt xa, Đồi bị lãng quên: Sân chơi, Đồi bị lãng quên: Mùa thu, Ngọn đồi bị lãng quên: Người múa rối và Đồi bị lãng quên: Phẫu thuật. Đừng quên chơi Pixel Volley nữa!

