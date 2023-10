Grandma's Delicious Cakes là trò chơi point and click đáng sợ được phát triển bởi FM Studio. Đây là một chương thú vị hoàn toàn mới trong loạt phim Forgotten Hill. Lần này câu chuyện liên quan đến một bà già nướng những chiếc bánh thơm ngon. Điều gì có thể xảy ra? Sử dụng kỹ năng của bạn để giải quyết mọi câu đố. Bị kẹt? Sử dụng tính năng gợi ý để tiến xa hơn trong câu chuyện. Bạn có thể giải được các câu đố trong Những chiếc bánh ngon của bà không? Cách chơi: Nhấp vào các vật phẩm quan tâm để nhặt và cất vào kho của bạn. Từ đó, bạn có thể nhấp vào chúng và sử dụng chúng trên các vật phẩm hoặc cửa khác trong trò chơi. Giới thiệu về người sáng tạo:Bánh ngon của bà được tạo bởi FM Studio. Họ có các trò chơi khác trên Poki: Pixel Volley, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Surgery, Little Cabin in the Woods và Sự vỡ mộng trên ngọn đồi bị lãng quên: Thư viện.

