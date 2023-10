Sự vỡ mộng của Đồi Lãng Quên: Thư viện là một chương mới trong loạt phim Đồi Bị Lãng Quên. Một năm sau khi trốn thoát khỏi Forgotten Hill, bạn đến một bảo tàng và thư viện để tìm hiểu thêm về tất cả những điều đáng sợ mà bạn đã gặp phải cho đến nay và lấy lại sự tỉnh táo của mình. Hoàn thành tất cả các câu đố để tìm hiểu thêm về câu chuyện của Forgotten Hill. Cách chơi: Nhấp vào các vật phẩm quan tâm để nhặt chúng và cất giữ trong kho của bạn. Từ đó, bạn có thể nhấp vào chúng và sử dụng chúng trên các vật phẩm hoặc cánh cửa khác trong trò chơi. Forgotten Hill Disillusion: The Library được tạo bởi FM Studio. Họ có các trò chơi kinh dị hay khác trên Poki như Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer và Forgotten Hill: Surgery . Đừng quên chơi Pixel VolleyPixel Volley nữa!

Trang web: poki.com

