Forgotten Hill: The Wardrobe

Forgotten Hill: The Wardcoat là trò chơi point-and-click đáng sợ được phát triển bởi FM Studio. Bạn biết rằng anh trai của bạn đang bị bệnh nặng sau khi trở về thăm nhà từ một trường nội trú, và điều đó có liên quan đến những sinh vật không ngừng ẩn nấp muốn chơi một trò chơi chết chóc với anh ấy. Khám phá ngôi nhà và giải các câu đố khác nhau để giúp chữa bệnh cho anh trai bạn, đồng thời yêu cầu anh ấy giải thích rằng tất cả những điều này có liên quan đến chiếc tủ quần áo bí ẩn ở một trong những căn phòng. Bạn đã sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu khiến bạn rùng mình này chưa? Có những thứ đáng sợ hơn cả những bộ xương trong tủ quần áo của nhà Anderson. Hãy nhấp vào những món đồ quan tâm để nhặt và cất vào kho đồ của bạn. Từ đó bạn có thể nhấp vào chúng và sử dụng chúng trên các vật phẩm hoặc cánh cửa khác trong trò chơi. Đồi bị lãng quên: Tủ quần áo được tạo bởi FM Studio. Họ có các game kinh dị hay khác trên Poki như Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill : Người múa rối và ngọn đồi bị lãng quên: Phẫu thuật. Đừng quên chơi Pixel Volley nữa!

Trang web: poki.com

