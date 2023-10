Smash Car Idle là một trò chơi nhàn rỗi được phát triển bởi FM Studio. Bạn và bạn bè của bạn được tặng tiền để đập phá ô tô trong trò chơi này. Nhảy lên chiếc xe trên màn hình của bạn và lao đi thật mạnh và nhanh nhất có thể. Hãy tiếp tục nâng cấp sức mạnh và tốc độ của bạn bằng số tiền bạn kiếm được và bạn sẽ sớm mở khóa được những chiếc xe mới, những người bạn mới và thậm chí cả những thế giới mới! Hãy thử Smash Car Idle, nơi không một giây nào nhàm chán. Tiếp tục nhấp (hoặc chạm) để đập xe và kiếm tiền. Smash Car Idle được tạo bởi FM Studio. Chơi các trò chơi khác của họ trên Poki: Pixel Volley, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Surgery, Little Cabin in the Woods và Sự vỡ mộng trên ngọn đồi bị lãng quên: Thư viện.

Trang web: poki.com

