Grand Mini Slam là một trò chơi thể thao độc đáo, nơi bạn phải nhặt và ném mọi quả bóng về phía đối thủ. Trong thử thách nhịp độ nhanh này, bạn phải nhanh chân để nhanh chóng tóm lấy một quả bóng đang bay tới và ném nó. Nếu bên của bạn hoàn toàn trống và bên đối phương có nhiều bóng, bạn sẽ thắng vòng đấu. Đảm bảo thỉnh thoảng sử dụng các vật phẩm tăng sức mạnh xuất hiện để biến trò chơi thành lợi thế của bạn. Đừng quên kiểm tra Phòng thay đồ để nâng cấp nhân vật của bạn và mở khóa giao diện mới! Di chuyển - A/D hoặc Mũi tên trái/phảiDash - Nhấn đúp A/D hoặc Mũi tên trái/phải Nhặt và ném bóng - Thanh dấu cách, S hoặc Xuống mũi tênGrand Mini Slam được tạo bởi FM Studio. Họ có nhiều trò chơi huyền thoại trên Poki như Rise of Pico, Forgotten Hill: The Wardcoat, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Sân chơi, Đồi bị lãng quên: Mùa thu, Đồi bị lãng quên: Người múa rối và Đồi bị lãng quên: Phẫu thuật. Đừng quên chơi Pixel Volley, Smash Car Idle và Smash Car Idle 2 nữa!

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Grand Mini Slam theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.