Bạn có muốn trở thành một ninja với cả chiếc dù và con diều gắn trên mình để có thể bay vòng quanh không? Không cần tìm đâu xa ngoài Ninja Parakite! Kiểm soát một ninja vượt qua những địa hình khó khăn mà ninja sẽ không thể vượt qua nếu không có con vẹt đuôi dài đáng tin cậy của bạn! Có rất nhiều chướng ngại vật ở mỗi cấp độ cần tránh nhưng cũng có một số món quà nhỏ, hãy xem liệu bạn có thể tìm thấy người bạn đang kiên nhẫn chờ đợi để tặng bạn một số vật phẩm thú vị không! Mục tiêu là thu thập chùm chuối ở mỗi cấp độ và sử dụng thành thạo parakite! Parakite Ninja được tạo bởi FM Studio. Chơi trò chơi arcade khác của họ Shoot'n'Shout Turbo! Họ có những game kinh dị hay trên Poki như Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna, Rise of Pico, Forgotten Hill: The Wardcoat 2, Forgotten Hill: The Wardcoat, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer và Forgotten Hill: SurgeryBạn có thể chơi Parakite Ninja miễn phí trên Poki. Parakite Ninja có thể chơi trên máy tính và các thiết bị di động của bạn như điện thoại và máy tính bảng.

Trang web: poki.com

