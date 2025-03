Phần mềm tự động hóa tiếp thị - Ứng dụng phổ biến nhất - Hoa Kỳ

Braze

Braze là nền tảng tương tác với khách hàng hàng đầu, hỗ trợ kết nối lâu dài giữa người tiêu dùng và thương hiệu mà họ yêu thích. Braze cho phép bất kỳ nhà tiếp thị nào thu thập và thực hiện hành động đối với bất kỳ lượng dữ liệu nào từ bất kỳ nguồn nào, để họ có thể tương tác một cách sáng tạo với khách hàng trong thời gian thực, trên các kênh từ một nền tảng. Từ nhắn tin đa kênh và điều phối hành trình đến thử nghiệm và tối ưu hóa do Al cung cấp, Braze cho phép các công ty xây dựng và duy trì mối quan hệ hấp dẫn tuyệt đối với khách hàng của họ nhằm thúc đẩy sự phát triển và lòng trung thành. Công ty đã được vinh danh là Công ty công nghệ tốt nhất để làm việc theo US News năm 2024, là Nơi làm việc tốt nhất dành cho phụ nữ tại Vương quốc Anh năm 2023 theo Great Place to Work và được Gartner® vinh danh là Nhà lãnh đạo trong Magic Quadrant™ năm 2023 dành cho Trung tâm tiếp thị đa kênh và in The Forrester Wave™: Trung tâm tiếp thị đa kênh, quý 1 năm 2023. Braze có trụ sở chính tại New York với hơn 10 văn phòng trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á Thái Bình Dương. Tìm hiểu thêm tại braze.com.