MSG91 là nền tảng giao tiếp đám mây hàng đầu cung cấp cho các doanh nghiệp ở Hoa Kỳ bộ API giao tiếp an toàn và mạnh mẽ cho các dịch vụ SMS, email, thoại và xác thực. Một số chi tiết chính về MSG91 và các sản phẩm của nó: * Kênh liên lạc: MSG91 cung cấp các API đầy đủ tính năng cho phép doanh nghiệp kết nối và tương tác với khách hàng của họ trên toàn cầu thông qua nhiều kênh liên lạc khác nhau, bao gồm SMS, email, WhatsApp và giọng nói. * Giải pháp truyền thông: Nền tảng cung cấp nhiều giải pháp truyền thông, chẳng hạn như nền tảng trung tâm liên lạc, tự động hóa dựa trên sự kiện, phân khúc khách hàng và xác minh an toàn tức thời thông qua mật khẩu một lần (OTP). * Độ tin cậy và bảo mật: MSG91 tự hào cung cấp nền tảng giao tiếp đám mây an toàn và đáng tin cậy, với các tính năng như xác thực hai yếu tố và giao thức mã hóa tiêu chuẩn ngành để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. * Tích hợp và khả năng mở rộng: Nền tảng được thiết kế để dễ dàng tích hợp với các hệ thống và ứng dụng kinh doanh hiện có, cho phép kết hợp liền mạch các chức năng liên lạc của MSG91. Nó cũng cung cấp các giải pháp có thể mở rộng để phục vụ cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, từ các công ty khởi nghiệp đến các doanh nghiệp lớn. * Thành công của khách hàng: MSG91 có thành tích đã được chứng minh trong việc hỗ trợ các chiến lược giao tiếp và tương tác khách hàng thành công cho doanh nghiệp, bằng chứng là các nghiên cứu điển hình về các khách hàng như Milkbasket, Unacademy và Ixigo.

Trang web: msg91.com

