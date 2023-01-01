WebProtégé — це хмарна програма, яка дозволяє користувачам спільно редагувати онтології OWL, і вона доступна для використання на https://webprotege.stanford.edu. Наразі Web-Protégé підтримує понад 68 000 проектів онтології OWL і має понад 50 000 облікових записів користувачів.

Вебсайт: webprotege.stanford.edu

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