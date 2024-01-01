Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Torpago» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Torpago — це платформа для управління фінансовими послугами та витратами, мета якої — руйнувати традиційні корпоративні кредитні картки та модернізувати управління витратами для підприємств будь-якого розміру. Torpago надає компаніям прості та легкі рішення, які забезпечують більш широкий контроль і прозорість витрат компанії. Запущені у 2020 році картки та програмне забезпечення Torpago дозволяють тисячам компаній краще керувати витратами.

Вебсайт: torpago.com

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