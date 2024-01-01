Reap Global

Reap Global

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Вебсайт: reap.global

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Reap — це фінансова платформа, яка забезпечує доступ і фінансове підключення за допомогою інновацій для компаній будь-якого розміру. Reap поєднує програмне забезпечення для керування витратами з рядом інноваційних платіжних продуктів, включаючи флагманську корпоративну кредитну картку Reap Visa. Reap прагне допомагати підприємствам досягати успіху, надаючи найкращі фінансові інструменти, які розвиваються разом із клієнтами та ринком. Reap підтримується великою групою інвесторів, включаючи Acorn Pacific Ventures, Arcadia Funds, HashKey Capital, Hustle Fund, Fresco Capital, Abacus Ventures і Payment Asia. Компанію було засновано в 2018 році, і з тих пір вона розширилася до команди з понад 50 осіб, які працюють в офісах у семи країнах.
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення для обробки платежів

Вебсайт: reap.global

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Альтернативи

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

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