Reap — це фінансова платформа, яка забезпечує доступ і фінансове підключення за допомогою інновацій для компаній будь-якого розміру. Reap поєднує програмне забезпечення для керування витратами з рядом інноваційних платіжних продуктів, включаючи флагманську корпоративну кредитну картку Reap Visa. Reap прагне допомагати підприємствам досягати успіху, надаючи найкращі фінансові інструменти, які розвиваються разом із клієнтами та ринком. Reap підтримується великою групою інвесторів, включаючи Acorn Pacific Ventures, Arcadia Funds, HashKey Capital, Hustle Fund, Fresco Capital, Abacus Ventures і Payment Asia. Компанію було засновано в 2018 році, і з тих пір вона розширилася до команди з понад 50 осіб, які працюють в офісах у семи країнах.

Вебсайт: reap.global

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