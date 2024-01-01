Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Bento for Business» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Bento is a card-based spend management platform for SMBs providing operational control, visibility, and insights on business expenses. Bento’s financial operating platform enables businesses to issue physical and virtual payment credentials to people and systems without introducing risk while providing companies unprecedented control and visibility over their B2B expenses and company spend. Open APIs, and White Label partnerships extend these control and management benefits to automate payments well beyond expenses alone. Our mission is to provide businesses with a powerful financial operating platform so they can further their vision, empower their employees and create value for their customers.

Вебсайт: bentoforbusiness.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Bento for Business». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.