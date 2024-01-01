Платформи соціальної комерції - Найпопулярніші застосунки
Платформи соціальної комерції збільшують онлайн-продажі за допомогою каналів соціальних мереж, таких як Facebook, Instagram і Twitter. Ці платформи дозволяють продавцям взаємодіяти та взаємодіяти з покупцями та впливовими особами за допомогою створеного користувачами контенту, доступних для покупки повідомлень, прямих трансляцій, рефералів, гейміфікації та інколи за допомогою технологій доповненої реальності (AR) або віртуальної реальності (VR). Маркетингові команди використовують програмне забезпечення для соціальної комерції, щоб розробляти та контролювати кампанії в соціальних мережах, а менеджери продуктів використовують його, щоб забезпечити точність і відповідність бренду спільних даних.
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Vimeo
vimeo.com
Vimeo — це платформа для розміщення, обміну та надання послуг відео зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Vimeo працює без реклами, натомість отримує дохід, надаючи плани підписки для виробників відеовмісту та пропонуючи програмне забезпечення як послугу (SaaS) із інструментами для створення, редагування т...
ManyChat
manychat.com
Переосмисліть спосіб спілкування з клієнтами. ManyChat дозволяє вам взаємодіяти з вашими клієнтами 24/7 — скористайтеся можливостями автоматизації маркетингу вже сьогодні!
Storyly
storyly.io
Відсутня частина для наступного рівня залучення мобільних користувачів. Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат контенту — у мобільні програми та веб-сайти.
Skeepers
octoly.com
Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та збільшити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...
DelightChat
delightchat.io
Збільшуйте продажі та керуйте підтримкою без зусиль - Багатоканальна підтримка клієнтів - відповідайте клієнтам через усі канали з єдиної інформаційної панелі - WhatsApp, Instagram, Facebook, електронна пошта та чат. - WhatsApp Marketing - Надсилайте рекламні трансляції за допомогою офіційного API ...
Emplifi
emplifi.io
Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...
Omnichat
omnichat.ai
Автоматизуйте маркетинг електронної комерції за допомогою багатоканального обміну повідомленнями. Зростайте швидше та збільшуйте продажі за допомогою багатоканальної системи обміну повідомленнями CRM із живим чатом, чат-ботами та автоматизацією маркетингу.
MyAlice
myalice.ai
Більше каналів. Більше клієнтів. Більше продажів. Продавайте та підтримуйте всюди своїх клієнтів і керуйте всім прямо з MyAlice.
Octadesk
octadesk.com
Перетворіть кожну послугу на дохід Від продажу до післяпродажного обслуговування. Від найпростіших до найскладніших послуг. Найповніша та інтегрована платформа на ринку для того, щоб перетворити кожну послугу на можливість отримати прибуток і порадувати своїх клієнтів.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — це платформа для спілкування з клієнтами, яка допомагає компаніям продавати та підтримувати своїх клієнтів через WhatsApp та інші канали соціальних повідомлень. Основні функції: - Спільна папка "Вхідні" з двостороннім обміном повідомленнями - Чат-бот WhatsApp - Трансляції та масові повідом...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті...
Tolstoy
gotolstoy.com
Почніть спілкуватися зі своїми клієнтами віч-на-віч.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize — це провідна розмовна платформа на базі Generative AI для електронної комерції. iAdvize, провідна платформа спілкування, дозволяє більш ніж 2000 брендам електронної комерції розгортати захоплюючу взаємодію з клієнтами на основі Trusted Generative AI, сприяючи спілкуванню за допомогою обмін...
Payemoji
payemoji.com
Payemoji — це багатоканальна служба обміну повідомленнями, яка дозволяє будь-якому клієнту та співробітнику переміщатися через щоденні програми обміну повідомленнями, такі як WhatsApp Business. ІТ-навички не потрібні. Немає мобільного додатка для завантаження.
Verint
verint.com
Verint є світовим лідером із залучення клієнтів. Експерти з клієнтського досвіду в автоматизації, штучному інтелекті та хмарі.
EasyStore
easystore.co
Бренди будь-якого розміру розвивають свій бізнес у магазинах і онлайн за допомогою EasyStore.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold є північноамериканським лідером у сфері живих продажів із більш ніж 4000 роздрібними торговцями, понад 150 млн. проданих товарів і понад 3,5 млрд. дол. Технологія CommentSold продовжує надавати підприємствам будь-якого розміру найкращі в своєму класі рішення для створення захоплюючих ком...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Тисячі провідних світових брендів і роздрібних торговців довіряють технологіям, послугам і досвіду Bazaarvoice, щоб збільшити дохід, розширити охоплення, отримати практичну інформацію та створити лояльних прихильників. Згідно з новим замовленим дослідженням, проведеним Forrester Consulting від імені...
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead — це інструмент SaaS, який дає змогу впливовим особам, брендам і видавцям збільшувати продажі за рахунок свого вмісту.
Taggbox
taggbox.com
Платформа № 1 створеного користувачами контенту для створення та публікації кампаній UGC у різних маркетингових точках взаємодії. Ідеальна платформа UGC для підвищення довіри до бренду, обізнаності, залучення користувачів і успішних продажів.
Zupain
zupain.com
Zupain is a platform that helps businesses create and manage online stores. Our cutting-edge platform makes it easy for business owners to build their stores, integrate social media and messenger services, and more. We are revolutionizing how online stores are created and managed, and we are the ult...
Soldsie
soldsie.com
Soldsie is a social commerce platform that allows customers to purchase products through comments on Facebook, Instagram, and Pinterest.
ChatGenie
chatgenie.ph
End-to-end store provider for businesses within Messenger, GCash, and other non-conventional eCommerce platforms.
Boostiny
boostiny.com
Boostiny is the leading cross-channel mobile marketing platform by ArabyAds to grow online transactions at scale. Boostiny enables advertisers to acquire users, and drive new and repeat transactions. The platform’s AI-led coupon attribution technology equips advertisers with 100% deterministic attri...
Miappi
miappi.com
Miappi is a tried and tested UGC platform, used by brand or ecommerce managers, social media leads and others. Miappi allows users to curate, moderate, license and distribute authentic content from consumers. Republish high performing, rights-managed UGC to: - Microsites and campaign landing pages -...
StoreYa
storeya.com
StoreYa.com — це провідна платформа соціальної комерції, створена для автоматичного імпорту веб-магазинів у Facebook, повністю налаштовуючи їх відповідно до арени Facebook і зовнішнього вигляду оригінального бренду.
Flowbox
getflowbox.com
Flowbox — це відзначена нагородами компанія SaaS, яка пропонує візуальну маркетингову платформу, яка допомагає брендам використовувати та поширювати соціальний контент протягом усього шляху покупця, щоб збільшити залученість, соціальні докази та продажі. Серце Flowbox полягає в тому, як технологія м...
ChannelSight
channelsight.com
Провідна платформа аналізу електронної комерції для кожного продукту, кожної подорожі, кожного KPI. ChannelSight співпрацює з найуспішнішими світовими брендами роздрібної торгівлі, що дозволяє їм максимізувати свої онлайн-продажі. Наші продукти, які ви можете об’єднувати або використовувати як самос...
LazyChat
lazychat-landing.vercel.app
LazyChat — це платформа соціальної комерції для продажу безпосередньо з папки вхідних повідомлень у соціальних мережах. Функції включають керування запасами та каталогом продуктів, легке оформлення замовлення, автоматизований чат-бот, автоматизацію залишення кошика, трансляцію тощо. Скоротіть час ві...
Bambuser
bambuser.com
Ми є платформою відеокомерції номер 1, яка надає брендам можливості миттєвої конверсії, зворотного зв’язку та залучення аудиторії завдяки магії відеовмісту.
Sauce Social Commerce
addsauce.com
Sauce перетворює ваш Instagram і TikTok на захоплюючий досвід покупок, розкриває потенціал вашого бренду для розвитку спільнот за допомогою контенту, створеного користувачами, і збільшує продажі через партнерство з впливовими особами.
Dash Hudson
dashhudson.com
Dash Hudson — це платформа для керування соціальними медіа, яка надає брендам інтелекту та швидкості, щоб залишатися попереду. За допомогою складної міжканальної інформації та інструментів робочого процесу Dash Hudson дозволяє брендам створювати вміст, який розважає, залучає та забезпечує стабільні ...
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce — це платформа для роздрібної електронної комерції, яка з’єднує CPG із роздрібними продавцями, перетворюючи доступні для покупки інструменти в практичну інформацію, яка стимулює ефективний маркетинг. Набір інструментів від Pear, включаючи засоби пошуку магазинів, сторінки для покупок, ...
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes — це платформа Shopper Experience, яка дозволяє роздрібним торговцям електронної комерції динамічно взаємодіяти з покупцями. Роздрібні продавці електронної комерції можуть використовувати SiteVibes для збору автентичних оглядів продуктів, створення програми лояльності, створення користувац...
Annex Cloud
annexcloud.com
Комплексна, гнучка та масштабована платформа Loyalty Experience Platform™ від Annex Cloud дає змогу глобальним підприємствам отримувати та діяти на основі нульових і власних даних, щоб безперешкодно залучати, визнавати, винагороджувати та додавати цінність на всьому шляху клієнта — від обізнаності д...
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai) — це найінтелектуальніша маркетингова платформа для розмов, яка допомагає підприємствам електронної комерції збільшити множину рентабельності інвестицій. Ця платформа дозволяє бренду автоматизувати трансакції за допомогою чат-ботів, керувати багатозадачністю за допомогою CRM, створювати...
Nosto
nosto.com
Nosto дозволяє онлайн-брендам надавати автентичні, релевантні та персоналізовані враження в кожній точці взаємодії, на будь-якому пристрої. Будучи платформою Commerce Experience Platform (CXP) на основі штучного інтелекту, розробленою для простоти використання, Nosto дає змогу брендам створювати, за...
MikMak
mikmak.com
Прискорення електронної комерції для багатоканальних брендів. MikMak надає маркетингову аналітику електронної комерції та програмне забезпечення для підтримки електронної комерції для прискорення онлайн-продажів для брендів.