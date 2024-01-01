Flowbox

Flowbox

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Вебсайт: getflowbox.com

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Flowbox — це відзначена нагородами компанія SaaS, яка пропонує візуальну маркетингову платформу, яка допомагає брендам використовувати та поширювати соціальний контент протягом усього шляху покупця, щоб збільшити залученість, соціальні докази та продажі. Серце Flowbox полягає в тому, як технологія може допомогти брендам створювати та використовувати належний, платний, зароблений і створений користувачами контент для більш ефективного, конвертаційного та прозорого маркетингу та електронної комерції. За допомогою нашої платформи наші клієнти можуть збирати, модерувати та публікувати вміст на своєму веб-сайті, в онлайн-магазині та соціальних каналах. Заснована в 2016 році, Flowbox є однією з найбільш швидкозростаючих компаній у сфері маркетингових технологій у Європі та посіла 8 місце в Deloitte Sweden Technology Fast 50 2020. У 2022 році Flowbox і Photoslurp об’єдналися в одну компанію, і сьогодні спільна компанія налічує 70 співробітників і офіси в Стокгольм, Барселона та Амстердам, обслуговуючи понад 850 клієнтів у 40 країнах. ⭐️ Посідає 8 місце в рейтингу Deloitte Technology Fast 50 Sweden ⭐️ Офіційний метамаркетинговий партнер
Категорії:
Business
Огляд програмного забезпечення для керування

Вебсайт: getflowbox.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Flowbox». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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