Flowbox — це відзначена нагородами компанія SaaS, яка пропонує візуальну маркетингову платформу, яка допомагає брендам використовувати та поширювати соціальний контент протягом усього шляху покупця, щоб збільшити залученість, соціальні докази та продажі. Серце Flowbox полягає в тому, як технологія може допомогти брендам створювати та використовувати належний, платний, зароблений і створений користувачами контент для більш ефективного, конвертаційного та прозорого маркетингу та електронної комерції. За допомогою нашої платформи наші клієнти можуть збирати, модерувати та публікувати вміст на своєму веб-сайті, в онлайн-магазині та соціальних каналах. Заснована в 2016 році, Flowbox є однією з найбільш швидкозростаючих компаній у сфері маркетингових технологій у Європі та посіла 8 місце в Deloitte Sweden Technology Fast 50 2020. У 2022 році Flowbox і Photoslurp об’єдналися в одну компанію, і сьогодні спільна компанія налічує 70 співробітників і офіси в Стокгольм, Барселона та Амстердам, обслуговуючи понад 850 клієнтів у 40 країнах. ⭐️ Посідає 8 місце в рейтингу Deloitte Technology Fast 50 Sweden ⭐️ Офіційний метамаркетинговий партнер

Вебсайт: getflowbox.com

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