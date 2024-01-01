Альтернативи - Flowbox
Vimeo
vimeo.com
Vimeo — це платформа для розміщення, обміну та надання послуг відео зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Vimeo працює без реклами, натомість отримує дохід, надаючи плани підписки для виробників відеовмісту та пропонуючи програмне забезпечення як послугу (SaaS) із інструментами для створення, редагування т...
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
ManyChat
manychat.com
Переосмисліть спосіб спілкування з клієнтами. ManyChat дозволяє вам взаємодіяти з вашими клієнтами 24/7 — скористайтеся можливостями автоматизації маркетингу вже сьогодні!
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com – це датський веб-сайт із відгуками споживачів, заснований у Данії у 2007 році, який містить огляди компаній у всьому світі. Щомісяця публікується майже 1 мільйон нових відгуків. Сайт пропонує безкоштовні послуги для компаній. Фірма покладається на користувачів, програмне забезпечення...
Storyly
storyly.io
Відсутня частина для наступного рівня залучення мобільних користувачів. Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат контенту — у мобільні програми та веб-сайти.
Skeepers
octoly.com
Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та збільшити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...
Campaign Monitor
createsend.com
Досягніть результатів за допомогою незабутнього електронного маркетингу. Зв’язатися зі своєю аудиторією ніколи не було простіше за допомогою простих інструментів електронного маркетингу та автоматизації Campaign Monitor.
DelightChat
delightchat.io
Збільшуйте продажі та керуйте підтримкою без зусиль - Багатоканальна підтримка клієнтів - відповідайте клієнтам через усі канали з єдиної інформаційної панелі - WhatsApp, Instagram, Facebook, електронна пошта та чат. - WhatsApp Marketing - Надсилайте рекламні трансляції за допомогою офіційного API ...
Emplifi
emplifi.io
Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...
Omnichat
omnichat.ai
Автоматизуйте маркетинг електронної комерції за допомогою багатоканального обміну повідомленнями. Зростайте швидше та збільшуйте продажі за допомогою багатоканальної системи обміну повідомленнями CRM із живим чатом, чат-ботами та автоматизацією маркетингу.
EmbedSocial
embedsocial.com
Найкраща платформа UGC для збору оглядів, історій, каналів соціальних мереж, фотографій і розміщення їх на будь-якому веб-сайті. Автоматично!
MyAlice
myalice.ai
Більше каналів. Більше клієнтів. Більше продажів. Продавайте та підтримуйте всюди своїх клієнтів і керуйте всім прямо з MyAlice.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — це маркетингова платформа електронної комерції з найсучаснішими рішеннями для відгуків клієнтів, візуального маркетингу, лояльності, рефералів і SMS-маркетингу. Дізнайтеся більше про те, як ваш бренд може стимулювати зростання за допомогою Yotpo тут.
Octadesk
octadesk.com
Перетворіть кожну послугу на дохід Від продажу до післяпродажного обслуговування. Від найпростіших до найскладніших послуг. Найповніша та інтегрована платформа на ринку для того, щоб перетворити кожну послугу на можливість отримати прибуток і порадувати своїх клієнтів.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — це платформа для спілкування з клієнтами, яка допомагає компаніям продавати та підтримувати своїх клієнтів через WhatsApp та інші канали соціальних повідомлень. Основні функції: - Спільна папка "Вхідні" з двостороннім обміном повідомленнями - Чат-бот WhatsApp - Трансляції та масові повідом...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті...
Tolstoy
gotolstoy.com
Почніть спілкуватися зі своїми клієнтами віч-на-віч.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize — це провідна розмовна платформа на базі Generative AI для електронної комерції. iAdvize, провідна платформа спілкування, дозволяє більш ніж 2000 брендам електронної комерції розгортати захоплюючу взаємодію з клієнтами на основі Trusted Generative AI, сприяючи спілкуванню за допомогою обмін...
Payemoji
payemoji.com
Payemoji — це багатоканальна служба обміну повідомленнями, яка дозволяє будь-якому клієнту та співробітнику переміщатися через щоденні програми обміну повідомленнями, такі як WhatsApp Business. ІТ-навички не потрібні. Немає мобільного додатка для завантаження.
PowerReviews
powerreviews.com
PowerReviews — це технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення, яке дозволяє брендам і роздрібним торговцям збирати, відображати й аналізувати різні форми створеного користувачами вмісту (UGC) на своїх веб-сайтах електронної комерції. Можливості PowerReviews включають оцінки продуктів і о...
Ratingful
ratingful.com
Покращуйте свою онлайн-репутацію та отримуйте більше 5-зіркових відгуків Google за допомогою Ratingful. Наша платформа спрощує процес запиту відгуків від клієнтів, захищає ваші оцінки, виділяє ваші найкращі відгуки та контролює вашу цифрову репутацію. Ви також можете відповідати на відгуки Google і ...
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel — це провідна платформа віддаленого відеозапису для компаній, яка дозволяє знімати, реагувати на них, аналізувати та ділитися відео від своїх клієнтів. VideoPeel допомагає компаніям у 10 разів збільшити кількість створеного користувачами відеовмісту, тож вони можуть отримати на 20% більше ...
Verint
verint.com
Verint є світовим лідером із залучення клієнтів. Експерти з клієнтського досвіду в автоматизації, штучному інтелекті та хмарі.
EasyStore
easystore.co
Бренди будь-якого розміру розвивають свій бізнес у магазинах і онлайн за допомогою EasyStore.
Trustable
trustable.ai
Нехай ваші клієнти продають за вас. Trustable дозволяє легко збирати текстові та відео відгуки від ваших клієнтів. Керуйте соціальними доказами та програмами лояльності на одній платформі.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold є північноамериканським лідером у сфері живих продажів із більш ніж 4000 роздрібними торговцями, понад 150 млн. проданих товарів і понад 3,5 млрд. дол. Технологія CommentSold продовжує надавати підприємствам будь-якого розміру найкращі в своєму класі рішення для створення захоплюючих ком...
Tagembed
tagembed.com
Tagembed — це агрегатор соціальних медіа, який збирає та відображає цікавий контент, створений користувачами, з будь-якої соціальної мережі, як-от Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok, Google Reviews, Airbnb і 21+ Networks. Підібраний вміст потім вставляється через віджети як персоналізован...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Тисячі провідних світових брендів і роздрібних торговців довіряють технологіям, послугам і досвіду Bazaarvoice, щоб збільшити дохід, розширити охоплення, отримати практичну інформацію та створити лояльних прихильників. Згідно з новим замовленим дослідженням, проведеним Forrester Consulting від імені...
Experience.com
experience.com
З 2015 року Experience.com надає рішення світового рівня для репутації в Інтернеті, оглядів і керування присутністю на основі ШІ, допомагаючи компаніям і професіоналам покращити свою присутність в Інтернеті та залучити клієнтів і співробітників. Завдяки спільній місії допомогти мільйонам організацій...