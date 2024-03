Movable Ink масштабує персоналізацію, перетворюючи дані для автоматичного створення найрелевантнішого та найновішого персоналізованого творчого вмісту для кожного клієнта в кожній точці взаємодії. Платформа працює з технологіями доставки, які маркетологи використовують сьогодні для надсилання повідомлень своїм клієнтам, і усуває громіздкі ручні робочі процеси. Маркетологи можуть персоналізувати зображення в електронних листах і мобільних маркетингових повідомленнях без використання коду за допомогою доступу до даних у режимі реального часу та прийняття рішень. Креатив і логіку для модулів контенту можна повторно використовувати в різних каналах і кампаніях, що призводить до нескінченних творчих варіацій. Найбільш інноваційні світові бренди покладаються на Movable Ink, щоб прискорити свою маркетингову ефективність, одночасно спрощуючи робочий процес і забезпечуючи маркетингову гнучкість. Movable Ink є однією з найшвидше зростаючих компаній SaaS у світі та була визнана «Найкращими робочими місцями» журналу Inc. (2022, 2021, 2020 та 2019) та «Найкращими місцями для роботи» Built In NYC (2022, 2021). , 2020, 2019 і 2018), а також Inc. 5000, Crain's Fast 50 і Deloitte Technology Fast 500. Movable Ink також було названо переможцем AdWeek Best of Tech Partner Awards за маркетингову хмару/автоматизацію (2020 і 2019) . Штаб-квартира Movable Ink розташована в Нью-Йорку та налічує понад 550 співробітників, які обслуговують глобальну клієнтську базу в Північній Америці, Центральній Америці, Європі, Австралії та Японії. Дізнайтеся більше про нас на movableink.com.

movableink.com

