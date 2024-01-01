WebCatalog

Movable Ink

Movable Ink

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: movableink.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Movable Ink» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Movable Ink масштабує персоналізацію, перетворюючи дані для автоматичного створення найрелевантнішого та найновішого персоналізованого творчого вмісту для кожного клієнта в кожній точці взаємодії. Платформа працює з технологіями доставки, які маркетологи використовують сьогодні для надсилання повідомлень своїм клієнтам, і усуває громіздкі ручні робочі процеси. Маркетологи можуть персоналізувати зображення в електронних листах і мобільних маркетингових повідомленнях без використання коду за допомогою доступу до даних у режимі реального часу та прийняття рішень. Креатив і логіку для модулів контенту можна повторно використовувати в різних каналах і кампаніях, що призводить до нескінченних творчих варіацій. Найбільш інноваційні світові бренди покладаються на Movable Ink, щоб прискорити свою маркетингову ефективність, одночасно спрощуючи робочий процес і забезпечуючи маркетингову гнучкість. Movable Ink є однією з найшвидше зростаючих компаній SaaS у світі та була визнана «Найкращими робочими місцями» журналу Inc. (2022, 2021, 2020 та 2019) та «Найкращими місцями для роботи» Built In NYC (2022, 2021). , 2020, 2019 і 2018), а також Inc. 5000, Crain's Fast 50 і Deloitte Technology Fast 500. Movable Ink також було названо переможцем AdWeek Best of Tech Partner Awards за маркетингову хмару/автоматизацію (2020 і 2019) . Штаб-квартира Movable Ink розташована в Нью-Йорку та налічує понад 550 співробітників, які обслуговують глобальну клієнтську базу в Північній Америці, Центральній Америці, Європі, Австралії та Японії. Дізнайтеся більше про нас на movableink.com.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для персоналізації
Двигуни персоналізації

Вебсайт: movableink.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Movable Ink». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Emma

Emma

myemma.com

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Braze

Braze

braze.com

Вам також може сподобатися

Conductor

Conductor

conductor.com

MSIGHTS

MSIGHTS

msights.com

Re4m

Re4m

re4m.io

Albertsons

Albertsons

albertsons.com

Lytho

Lytho

lytho.com

MANGA Plus

MANGA Plus

mangaplus.shueisha.co.jp

Mutiny

Mutiny

mutinyhq.com

Revision Village

Revision Village

revisionvillage.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Fabl

Fabl

fabl.co

Asiana Airlines

Asiana Airlines

flyasiana.com

Marketo

Marketo

marketo.com

Переглянути

WebCatalog Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.