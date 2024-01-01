Передпродажне програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для передпродажного обслуговування є стратегічним союзником для відділів продажів, надаючи їм необхідні ресурси для ефективного спілкування з потенційними клієнтами, розуміння їхніх потреб і адаптації рішень для задоволення цих потреб. Він охоплює низку функціональних можливостей, спрямованих на оптимізацію процесу передпродажу, від кваліфікації потенційних клієнтів і пошуку потенційних клієнтів до демонстрації продукту та створення пропозицій. Ключові особливості: * Управління потенційними клієнтами: програмне забезпечення для попереднього продажу дозволяє командам продажів ефективно керувати потенційними клієнтами та відстежувати їх у всьому каналі продажів. Це включає в себе збір інформації про потенційних клієнтів, класифікацію потенційних клієнтів на основі рівня їхнього інтересу та потенційної цінності та моніторинг їх просування на різних етапах. * Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM): інтеграція з системами CRM забезпечує безперебійний зв’язок і синхронізацію даних між відділами попереднього продажу та продажами. Це гарантує, що вся відповідна інформація про потенційних клієнтів і потенційних клієнтів є легкодоступною, сприяючи персоналізованій взаємодії та прийняттю обґрунтованих рішень. * Демонстрація продукту: передпродажне програмне забезпечення часто містить функції для проведення віртуальних або особистих демонстрацій продукту. Це дає торговим представникам змогу продемонструвати можливості своїх пропозицій, відповісти на запити клієнтів і виділити ключові точки продажу, щоб зацікавити та зацікавити. * Створення пропозицій: створення індивідуальних пропозицій і цін спрощено за допомогою програмного забезпечення для попереднього продажу. Шаблони, попередньо визначені блоки вмісту та засоби автоматизації спрощують процес створення, дозволяючи відділам продажів надавати документи професійного вигляду, адаптовані до конкретних потреб і вподобань кожного потенційного клієнта. * Інструменти для співпраці: функції співпраці сприяють спілкуванню та співпраці між членами команди продажів, дозволяючи їм ділитися думками, координувати зусилля та використовувати колективний досвід для максимізації можливостей продажів. * Аналітика та звітність: програмне забезпечення для передпродажів надає цінну інформацію про ефективність стратегій продажів і заходів. Завдяки функціям аналітики та звітності відділи продажів можуть відстежувати ключові показники ефективності, визначати тенденції та отримувати практичну інформацію, щоб удосконалити свій підхід і оптимізувати результати. Переваги: * Підвищення ефективності: шляхом автоматизації повторюваних завдань і оптимізації робочих процесів, програмне забезпечення для передпродажного обслуговування підвищує ефективність, дозволяючи командам продажів зосередити свій час і ресурси на високопріоритетних видах діяльності, які забезпечують результати. * Покращена взаємодія з клієнтами: персоналізована взаємодія, своєчасні подальші дії та захоплюючі презентації за допомогою передпродажного програмного забезпечення сприяють позитивному досвіду клієнтів, зміцненню довіри та лояльності. * Краще прийняття рішень: доступ до вичерпних даних і аналітики дає змогу командам продажів приймати рішення на основі даних, що веде до більш обґрунтованих стратегій і підвищення рівня успіху. * Прискорені цикли продажів: прискорюючи процес передпродажу та сприяючи більш плавному переходу до етапу продажу, програмне забезпечення для попереднього продажу допомагає скоротити цикл продажів і прискорити отримання доходу. Підсумовуючи, програмне забезпечення для передпродажного обслуговування — це універсальне рішення, яке дає змогу командам продажів ефективно взаємодіяти з потенційними клієнтами, демонструвати цінність своїх пропозицій і, зрештою, стимулювати конверсії. Використовуючи його надійні функції та можливості, організації можуть отримати конкурентну перевагу в сучасному динамічному бізнес-середовищі.
Запит на новий застосунок
Supademo
supademo.com
Створюйте захоплюючі інтерактивні демонстрації продукту за допомогою ШІ. Стимулюйте впровадження продукту, сприяйте успіху клієнтів і прискорюйте адаптацію - безкоштовно без коду.
Demostack
demostack.com
Demostack допомагає командам із доходів демонструвати продукт у найкращому світлі без зайвих клопотів. Наша платформа дозволяє створити демонстраційне середовище та адаптувати історію для кожного покупця – і все це за лічені хвилини, без необхідності коду. Немає необхідності пов’язувати знімки екран...
StoryScale
storyscale.com
Змініть спосіб демонстрації. Назавжди. На вашому сайті. У вашому стеку продажів. Зробіть демонстраційні ролики продуктів самообслуговуванням. Допоможіть потенційним клієнтам подолати «прірву розгляду». Наповніть свою систему можливостями, пов’язаними з продуктом.
Guideflow
guideflow.com
Створюйте інтерактивні демонстрації та покрокові посібники за лічені секунди за допомогою Guideflow, інтерактивної демонстраційної платформи продуктів. Знімайте, налаштовуйте, діліться та аналізуйте свої путівники!
Storylane
storylane.io
Storylane допомагає компаніям створювати інтерактивні демонстрації продуктів і ділитися ними з потенційними клієнтами за 10 хвилин. Залучайте користувачів і збільшуйте кількість конверсій за допомогою інтерактивного демонстраційного програмного забезпечення StoryLane.
Instant Demo
instantdemo.co
Кваліфіковані потенційні клієнти чекають на демонстрації. Створіть інтерактивну демонстрацію продукту, щоб отримати кваліфікацію та конвертувати потенційних клієнтів на своєму веб-сайті, стимулювати залучення продукту через зовнішні продажі або повністю автоматизувати демонстрацію.
CloudShare
cloudshare.com
Готові до використання рішення CloudShare забезпечують безпечні спеціалізовані віртуальні ІТ-лабораторії для навчання програмному забезпеченню, демонстрації продажів і ізольованого програмного середовища POC.
Prelay
prelay.com
Платформа Team Selling від Prelay допомагає компаніям спростити свої складні угоди та максимізувати свої найцінніші внутрішні ресурси, щоб швидше отримувати прибуток як команда. Забагато команд із доходів дозволяють статичним CRM-файлам і застарілим інструментам пригнічувати свій потенціал продажів....
Floik
floik.com
Продемонструйте потужність свого продукту за лічені хвилини Перетворіть потоки своїх продуктів на інтерактивний вміст - демонстрації, відео та покрокові посібники. Все на одній платформі.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює ваші PDF-файли, презентації, відео та інший вміст в інтерактивний веб-інтерфейс із миттєвим брендингом, аналітикою тощо
HowdyGo
howdygo.com
Інтерактивні демонстрації продуктів, які перетворюються. Розблокуйте момент «Ага» ваших потенційних клієнтів. Зафіксуйте свій SaaS у HTML, покажіть їм інтерактивну історію.
Folio
folio.la
Folio — це інтерактивне програмне забезпечення для демонстрації продукту для окремих осіб, невеликих команд і стартапів, яке дозволяє створювати демонстрації продуктів і розповідати захоплюючі історії без навичок програмування.
Rivia.AI
rivia.ai
Створення інтерактивних демонстрацій продуктів. Створюйте виграшні демонстрації продукту за допомогою нашої платформи для створення демонстрацій без коду.
Fable
sharefable.com
Створюйте приголомшливі демонстрації, які перетворюються. Дозвольте вашим покупцям відчути силу вашого продукту за допомогою персоналізованих демонстрацій і побачити стрімке зростання конверсій.
Vivun
vivun.com
Продаж B2B має змінитися. Перемагайте сьогоднішніх покупців, які стійкі до продажів, прозорістю та довірою. Платформа Vivun на базі штучного інтелекту дозволяє компаніям змінити досвід покупців, виділитися серед конкурентів і прискорити прибуток. Завдяки організації Solutions на передньому краї комп...
SpotlerUK
spotler.co.uk
Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Забезпечте, щоб ваші відділи маркетингу та продажів отримували більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, перетворювали більше відвідувачів на MQL і проводили повні маркетингові кампанії.
Consensus
goconsensus.com
Consensus — це інтелектуальна демонстраційна платформа автоматизації, яка використовується провідними світовими компаніями для масштабування попередніх продажів, розширення команд продажів і покращення досвіду покупки. Команди передпродажних і технічних відділів продажів автоматизують повторювані де...
Tourial
tourial.com
Дозвольте покупцям взаємодіяти з вашим продуктом прямо з вашого веб-сайту. Коли самообслуговування неможливе (або це дуже важко), інтерактивні демонстрації зроблять вас більш орієнтованими на продукт без величезного підйому.
SmartCue
getsmartcue.com
Прискоріть зростання продажів і покращте сприйняття й утримання продукту за допомогою демо-рішення для самообслуговування без використання коду! Збільште кількість конверсій за допомогою нашого інтерактивного демонстраційного програмного забезпечення продукту!
PreSkale
preskale.com
PreSkale допомагає PreSales інтегруватися з CRM та екосистемами продукту, щоб оптимізувати процес оцінювання та відстежувати аналітику ринку продукту для досягнення вражаючих технічних перемог. 1/ Працюйте в синхронізації з продуктом, продажами та клієнтами, щоб визначити виграшні практики 2/ Відсте...
Instruqt
instruqt.com
Найкращий спосіб навчати та продавати розробникам Розробники не хочуть, щоб їм продали – вони хочуть відкривати інструменти на практиці. Завдяки віртуальній ІТ-лабораторії Instruqt користувачі можуть миттєво випробувати ваш продукт у живому середовищі ізольованого середовища.
SnackWyze
snackwyze.com
Проста демонстраційна автоматизація для команд з передпродажів, які хочуть зробити це просто. 14-ДНІВНА БЕЗКОШТОВНА пробна версія.
Demoboost
demoboost.com
Демонстраційний досвід, який продає! Легко створюйте, діліться та відстежуйте демонстраційні версії своїх продуктів. Ефективно персоналізуйте демонстрації в масштабі Створюйте демонстрації швидко та легко – без коду та допомоги від вашого технічного відділу Персоналізація для кожного випадку викорис...
Navattic
navattic.com
Navattic дає змогу командам, які займаються виходом на ринок, миттєво створювати інтерактивні демонстрації продуктів. Ми допомагаємо сотням відділів продажів і маркетингу здійснювати ініціативи щодо зростання на основі продукту по всій послідовності продажів і маркетингу: - Перетворюйте відвідувачів...
TechTorch
techtorch.io
Технічні рішення, швидше. краще. Дешевше. Ми працюємо над технологічними можливостями з 10-кратною швидкістю, якістю та ціною. Зв’яжіться з нами Нам довіряють На 60 % швидше На 52 % менше витрат 90 % CSAT (NPS) У наших професійних послугах Наші команди використовують платформу на базі штучного інтел...
Lancey
getlancey.com
Перетворіть свій продукт на інтерактивну демонстрацію продукту. Використовуйте свій продукт як потужний двигун зростання, щоб перетворити більше відвідувачів і потенційних клієнтів на клієнтів.
TestBox
testbox.com
Звільніть своїх продавців. Допоможіть своїм покупцям. Надайте вашій команді продажів надійні персоналізовані демо-версії продукту, створені за допомогою штучного інтелекту, і миттєві пісочниці, щоб вони могли зосередитися на виграші, а не на керуванні демонстраційними середовищами.
Saleo
saleo.io
ПЕРША ТА ЄДИНА ПЛАТФОРМА ДЕМОНСТРАЦІЇ В ЖИВОМУ РЕЖИМІ Saleo перетворює ваше наявне демо-середовище на неймовірні демо-версії з повними даними, які виграють більше угод. Saleo працює синхронно з вашим виробничим або демонстраційним середовищем, використовуючи наш безкодовий механізм моделювання штуч...