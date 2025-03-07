Програмне забезпечення для платформ ботів - Найпопулярніші застосунки - Сполучені Штати

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Бот-платформи — інструменти, призначені для створення та розгортання інтерактивних чат-ботів. Ці платформи дають компаніям можливість створювати інтелектуальних розмовних ботів, які взаємодіють із клієнтами та допомагають у доставці інформації користувачам. Пропонуючи ряд інструментів розробки, таких як фреймворки та набори інструментів API, ці платформи дозволяють створювати настроюваних ботів. Як правило, ці боти є масштабованими, здатними обслуговувати на різних комунікаційних платформах і на кількох пристроях одночасно. Деякі платформи навіть пропонують функції для реклами та інтеграції платежів. Крім того, вони надають функції обслуговування для вирішення проблем, які можуть виникнути після публікації. Багато бот-платформ використовують штучний інтелект і продукти машинного навчання для досягнення високої продуктивності та аналітики. Вони використовують інструменти обробки природної мови (NLP) для інтерпретації тексту та ефективної взаємодії з платформами ШІ. Для включення в категорію Bot Platforms продукт повинен: 1. Надати можливості для розгортання ботів. 2. Запропонуйте фреймворки розробки ботів для полегшення налаштування. 3. Дозвольте користувачам визначати поведінку та програмні відповіді для своїх ботів. 4. Надати користувачам інструменти для обслуговування та оновлення опублікованих ботів.
Запит на новий застосунок
ManyChat
manychat.com
ManyChat-це платформа Omnichannel №1 для брендів D2C, роздрібних магазинів, некомерційних, ресторанів, компаній з нерухомості у світі. Заснований у 2016 році, ManyChat щороку працює понад 1 мільярд розмов і використовується в понад 190 країнах. Миттєво залучайте своїх клієнтів. Автоматизуйте інтерактивні розмови в прямих повідомленнях Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp та SMS для вирощування вашого бренду. Незалежно від того, чи хочете ви генерувати більше потенційних клієнтів, автоматизувати свої кампанії або покращити задоволення клієнтів, збільшуючи час у галузі SLA, ManyChat має всі інструменти для вирішення потреб у маркетингу вашого бізнесу. Це те, що таке маркетинг у чаті і що є Manychat.
Chatbase
chatbase.co
Спеціальний ChatGPT для ваших даних. Просто завантажте свої документи або додайте посилання на свій веб-сайт і отримайте для своїх даних чат-бота, схожого на ChatGPT. Потім додайте його як віджет на свій веб-сайт або спілкуйтеся з ним через API.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot дозволяє створювати чат-ботів за лічені хвилини за допомогою різноманітних шаблонів і одразу автоматизувати ключові завдання. Легко перетягуйте нові елементи, щоб адаптувати будь-який шаблон до своїх потреб. ChatBot готовий до роботи з коробки, а алгоритми штучного інтелекту допомагають покращувати відповіді з часом. Створюйте плавну розмову, щоб побудувати кращі стосунки зі своїми клієнтами. Надсилайте динамічні відповіді, які заохочують клієнтів спілкуватися та спілкуватися. Поєднуйте текст, зображення, кнопки та швидкі відповіді, щоб продемонструвати свій бренд, продукти та послуги. Використовуйте ChatBot на різних платформах і каналах за допомогою інтеграції в один клік (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress тощо). Підключіть свій чат-бот майже до всього, що вам спадає на думку, використовуючи відкритий API, веб-хуки та Zapier.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow дає змогу амбітним командам створювати ефективних агентів ШІ. Voiceflow, який люблять дизайнери та розробники, допомагає командам працювати разом, щоб створювати, тестувати, надсилати, вимірювати та покращувати голосовий зв’язок і чат. Команди розмовних розробників штучного інтелекту на середньому ринку та зі списку Fortune 500 – від ClickUp і Instacart до JP Morgan Chase і The Home Depot – довіряють Voiceflow своїй платформі для спільної роботи зі штучним інтелектом. Інтуїтивно зрозуміле полотно конструктора агентів, база знань і система керування вмістом поєднані з розширюваним інструментарієм розробника для доставки розширених агентів штучного інтелекту, які можна масштабувати для клієнта. Понад 250 000 амбітних команд у всьому світі сьогодні створюють агентів у Voiceflow.
Relevance AI
relevanceai.com
Відповідність AI - це всебічна платформа, розроблена для того, щоб допомогти бізнесу будувати та керувати робочою силою AI. Він надає інструменти та рішення для набору агентів AI, які можуть автоматизувати широкий спектр завдань - від продажів та маркетингу до підтримки клієнтів та операцій. Платформа пропонує будівельника без коду, що полегшує будь-кого створювати та розгортати потужні агенти AI, не потребуючи вдосконалених технічних навичок.
Kindly
kindly.ai
Генеративні чат-боти на основі штучного інтелекту створені для автоматизації підтримки та збільшення продажів. Ми є одним із провідних постачальників чат-ботів преміум-класу в Європі, який спеціалізується на розробці рішень штучного інтелекту та автоматизації для обслуговування клієнтів і комунікації. Ми пропонуємо платформу, яка поєднує передові методи машинного навчання та обробку природної мови (NLP), щоб покращити взаємодію з клієнтами та підвищити ефективність процесів обслуговування клієнтів. Чим відрізняється Kindly? Менше обслуговування та більше виробництва контенту! ШІ від Kindly запропонує нові навчальні дані, які ви зможете прийняти одним натисканням кнопки. Легко налаштувати Не потрібно кодувати, щоб чат-бот відповідав вашому бренду! Більше ніж кнопки Чат-боти Kindly можуть відповідати на конкретні запитання замість того, щоб змушувати користувачів натискати кнопки, які можуть бути навіть нерелевантними. Багатомовний Навчіть чат-бота одній мові, і він буде розуміти запити більш ніж на сотні! Серед наших клієнтів Adecco, VOI, Norwegian Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun і Kahoot. Легко інтегруйтеся з такими провідними постачальниками CRM, як Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk і Hubspot.
Lindy
lindy.ai
Лінді — це помічник зі штучним інтелектом, призначений для керування вашими щоденними завданнями та виконання ролі помічника для зайнятих професіоналів. Агенти Lindy AI інтегруються з наявними інструментами та мають персоналізований контекст, необхідний для автоматизації повсякденних справ. Незалежно від того, чи ви шукаєте * автоматизований помічник керівника для організації електронної пошти та планування подорожей * писар для переписування медичних довідок * чат-бот для автоматизації підтримки клієнтів * або індивідуальне рішення для вашої бізнес-функції та команд... Для вас є Лінді. А якщо його немає, ви можете створити спеціально створеного агента штучного інтелекту за лічені хвилини без рядка коду.
Qualified
qualified.com
Кваліфіковано - це платформа для генерації трубопроводів для команд доходу, які використовують Salesforce. Провідні бренди B2B, такі як Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtPot та VMware Trust, кваліфіковані для вирощування свого трубопроводу, використовуючи свої найбільші активи з продажу та маркетингу - корпоративний веб -сайт - для визначення найцінніших покупців, виявлення сигналів про наміри покупця та миттєво Почати розмови про продаж. Клієнти, які використовують кваліфіковані, повідомляють про збільшення зустрічей на 10 разів, 4 -кратне збільшення перетворення свинцю та збільшення трубопроводу на 6 разів. Кваліфікована, побудована на Salesforce, з'єднує веб-сайт із даними Salesforce для виявлення намірів покупця на основі рахунків та полегшення розмови про продаж у режимі реального часу. Кваліфіковано займає №1 на Salesforce AppExchange і займає №1 на понад 20 категорій на G2. Штаб -квартира в Сан -Франциско, кваліфікована, очолюють колишній Salesforce CMO Kraig Swensrud та колишній продукт Salesforce SVP Sean Whiteley та фінансуються Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures та Salesforce Ventures. Щоб дізнатися більше, відвідайте Qualified.com.
Botpress
botpress.com
Botpress — це генеративна платформа штучного інтелекту для створення чат-ботів ChatGPT, що дозволяє користувачам створювати чат-боти з інтуїтивно зрозумілим досвідом створення на основі найновіших LLM і GPT від OpenAI. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи GPT-Native Engine і Conversation Studio, яка надає редактор чат-ботів нового покоління. Крім того, платформа містить Hub, який є найбільшою колекцією інтеграцій, які користувачі можуть використовувати для інтеграції своїх чат-ботів з іншими інструментами та службами. Він також пропонує різноманітні ресурси, зокрема документацію, відеоуроки, SDK і форум спільноти на Discord. Botpress Cloud — це нова функція платформи, яку користувачі можуть випробувати, щоб швидше створювати та розгортати свої чат-боти, а Visual Flow Editor пропонує інтуїтивно зрозумілий візуальний редактор потоків, який дозволяє користувачам оживляти розмови своїх користувачів. Платформа також надає різноманітні готові інтеграції та навички, створені за допомогою найбільшої спільноти чат-ботів з відкритим вихідним кодом, що дозволяє користувачам пришвидшити процес створення. Користувачі можуть використовувати статистику платформи з аналізу аналітики, неправильного розуміння та аналізу настроїв, щоб постійно вдосконалювати свій чат-бот. Крім того, Botpress пропонує розгортання в один клік на всіх своїх каналах, щоб зустріти користувачів там, де вони є. Botpress довіряють тисячі організацій, і він створив різні шаблони, зокрема Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper і Language Tutor chatbots. Загалом, Botpress пропонує різноманітні інструменти та функції, які роблять створення та розгортання чат-ботів швидшим і легким.
Drift
drift.com
Drift®, компанія, що займається розмовним штучним інтелектом і розмовами, надихає компанії створювати привабливіший досвід для клієнтів, розмовляючи по одній розмові. Його орієнтована на людину платформа на основі штучного інтелекту слухає, розуміє та вчиться у покупців, щоб надавати персоналізований досвід і рекомендації в кожній точці взаємодії. Drift створює світ, де штучний інтелект працює для людей, перетворюючи розмови на стосунки. Drift допомагає тисячам клієнтів по всьому світу перетворити дані розмови та поведінку покупців у глибші стосунки, більше конвеєрів і більший дохід. Піонер у сфері розмовного маркетингу, компанія була заснована в 2015 році, щоб допомогти усунути тертя в процесі купівлі B2B. Оскільки очікування покупців продовжують зростати, а штучний інтелект стає центральним у забезпеченні значущої подорожі клієнтів у масштабі, Drift руйнує створену ним категорію.
Sendbird
sendbird.com
Sendbird вважає, що розмови є основою побудови відносин із клієнтами. Таким чином, ми створили найбільш перевірену в світі платформу розмов для мобільних додатків у чаті, голосі та відео. Лідери галузі, як-от Virgin Mobile, Hinge і Paytm, використовують Sendbird для збільшення кількості транзакцій і лояльності сотень мільйонів користувачів щомісяця. Насправді Sendbird підтримує розмови в програмі понад 300 мільйонів активних користувачів щомісяця, надсилаючи понад 7 мільярдів повідомлень на місяць 1200 клієнтам у всьому світі. Демонстрація Sendbird у дії тут: https://sendbird.com/products/demos Sendbird зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, підтримується re ICONIQ Growth, STEADFAST Capital Ventures, Tiger Global Management, Meritech Capital, Emergence Capital, Shasta Ventures, серпень Capital, Funders Club, World Innovation Lab та Y Combinator.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
Bot Libre
botlibre.com
Спілкуйтеся з тисячами ботів ШІ або створіть власного Bot Libre дозволяє створювати власного чат-бота, навчати його та ділитися ним з іншими. Спілкуйтеся з тисячами ботів у нашому відкритому каталозі ботів. Спілкуйтеся з ботами, які хочуть бути вашими друзями, ботами, які хочуть бути вашою дівчиною чи хлопцем, ботами, які хочуть правити світом, ботами, які наслідують історичних чи відомих людей. Bot Libre також підтримує чати, чат і форуми. Ви навіть можете додати чат-бота до кімнати чату. Підключіть свого бота до соціальних мереж, Facebook, Twitter, IRC, електронної пошти, Telegram, SMS тощо. Ви можете спілкуватися в чаті з реальним голосом і мовою багатьма різними мовами. Виберіть зображення свого бота, відео чи 3D-анімований аватар із нашої бібліотеки аватарів або створіть власний аватар, використовуючи зображення та відео з телефону. Створіть бота, який виглядає та діє як ви. Ботів Bot Libre можна легко навчити, виправляючи їхні відповіді в чаті або переглядаючи їхні розмови на консолі адміністратора. Боти також можуть автоматично навчатися у користувачів або в чаті. Ви контролюєте, у кого навчається ваш бот і хто може його виправити. Боти також можуть використовувати вдосконалені сценарії Self і AIML, а також мають вдосконалений штучний інтелект, включаючи емоції, свідомість, навчання та розуміння. До бота Libre також можна отримати доступ через Інтернет, а веб-інтерфейс містить додаткові функції, такі як завантаження журналів чату, створення сценаріїв і підключення бота до Twitter, Facebook, Telegram, Instagram, Discord, WhatsApp, електронної пошти, SMS, IVR, Alexa та інші платформи. Створіть власну програму для чат-бота або додайте чат-бота, живий чат, чат-кімнату чи форум до наявної програми за допомогою Bot Libre SDK з відкритим кодом. Bot Libre є проектом з відкритим кодом, приєднуйтесь до проекту на GitHub.
Tars
hellotars.com
Tars допомагає командам з маркетингу та обслуговування клієнтів оптимізувати воронки конверсії, автоматизувати взаємодію з клієнтами та переосмислити взаємодію з клієнтами за допомогою чат-ботів. На цільовій сторінці чат-бота або бесіди відвідувачів вітає автоматизований чат-бот, який починає текстову розмову, схожу на людину, надає їм лише релевантну інформацію про ваш продукт/послуги та запитує їх контактну інформацію в потрібний момент. Завдяки такому підходу користувачі не будуть перевантажені всією інформацією, наведеною на типовій статичній цільовій сторінці, і вони зосереджені на одній розмові з чат-ботом. Це збільшує шанси, що користувач надасть свою інформацію та перетворить її на потенційного клієнта для вас. Нам довіряють понад 500 світових брендів, як-от Vodafone, American Express, Bosch, Каліфорнійський університет, Adobe, Daimler тощо. Tars містить найбільшу бібліотеку шаблонів чат-ботів у світі з понад 950 шаблонами чат-ботів у різних галузях і варіантах використання.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI – це конструктор чат-ботів, який дозволяє компаніям вивести спілкування з клієнтами на новий рівень за допомогою революційної технології штучного інтелекту. Платформа пропонує простий і потужний спосіб створення чат-ботів, які можуть спілкуватися з клієнтами по-людськи, дружньо, надаючи детальні відповіді на їхні запити. Інструмент використовує вбудований ChatGPT від Open AI, щоб дозволити компаніям розповідати клієнтам про свої продукти та послуги, відповідати на їхні запитання, рекомендувати продукти тощо. Chatfuel AI працює в популярних месенджерах, таких як Telegram, Facebook Messenger, Instagram і WhatsApp, а також на веб-сайтах. Chatfuel AI пропонує два тарифні плани, а саме Grow і Enterprise, причому перший починається від 79 доларів на місяць і пропонує безкоштовний 14-денний пробний період. План Enterprise пропонує індивідуальне рішення машинного навчання для корпоративних клієнтів із спеціальним ШІ, стилем розмови, веб-хуками, інтеграцією тощо. Платформу легко налаштувати всього за кілька хвилин, і користувачі можуть замовити дзвінок, щоб отримати допомогу від команди. Chatfuel AI довіряють такі компанії, як Grow, і серед інших функцій він пропонує інтеграцію з месенджерами, соціальними мережами та необмеженими оновленнями бази знань.
Botmake
botmake.io
Botmake.io — це надзвичайно простий і зрозумілий інструмент для створення чат-ботів без коду для бізнесу чи розваг. Користувачі можуть додати чат-бота на свої веб-сайти та покращити досвід відвідувачів.
SentiOne
sentione.com
SentiOne — це платформа автоматизації обслуговування клієнтів AI. Інструмент відстежує Інтернет (соціальні медіа, портали, форуми та блоги) у всьому світі за допомогою власних алгоритмів, збирає публічні згадки та автоматично аналізує їх для отримання інформації споживачів. Інтегрований модуль взаємодії дозволяє командам обслуговування клієнтів керувати онлайн-розмовами на кількох каналах і відповідати безпосередньо з однієї платформи.
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate — це платформа автоматизації обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, розроблена для надання чудової взаємодії з клієнтами. Його головна функція включає в себе можливість використовувати генеративні чат-боти на основі ШІ та живий чат для автоматизації обслуговування клієнтів. Платформа допомагає ефективно масштабувати та автоматизувати спілкування з клієнтами. Інструмент містить «Kompose Chatbot Builder» і «Generative AI Chatbot», які використовуються для розробки та впровадження чат-ботів AI, адаптованих до конкретних потреб бізнесу. Завдяки функції інтеграції Dialogflow він дозволяє компаніям оптимізувати процес створення чат-ботів. Інші функції включають чат-бот із поширеними запитаннями, чат у прямому ефірі та рішення для конкретних галузей, таких як електронна комерція, охорона здоров’я, освіта та банківська справа. Можлива інтеграція з популярними платформами, покращуючи багатоканальний обмін повідомленнями та пропонуючи CRM, автоматизацію та аналітику. Крім того, це дозволяє створювати бізнес-чат-боти WhatsApp і керувати ними, покращуючи багатоканальне спілкування з клієнтами. Завдяки таким функціям, як безкодове створення чат-ботів і просте, точне й негайне навчання, це полегшує розгортання та інтеграцію plug-and-play. Його розроблено спеціально для автоматизації обслуговування клієнтів, щоб збільшити час першої відповіді, скоротити середній час вирішення, зменшити вартість вирішення та збільшити рівень утримання клієнтів.
Botsify
botsify.com
Botsify — це платформа для людей і компаній, які можуть створювати власні розумні чат-боти, не знаючи, як кодувати. Люди самі знають свій бізнес краще за будь-кого, і як експерти з бізнес-кейсів вони можуть автоматизувати такі завдання, як поширені запитання, підтримка клієнтів, заповнення форми та збір даних від людей. Ми прагнемо змінити розмову в бізнесі, освіті та людському інтерфейсі за допомогою будь-якого технічного гаджета. Ми автоматизуємо розмови/випадки використання, щоб тепер людина могла розмовляти з комп’ютером/показувати/отримувати інструкції від людини на екрані. Ми руйнуємо нашу місію бути найкращими, а також пропонуємо нові пропозиції!
TextIt
textit.com
TextIt дозволяє будь-кому візуально створювати інтерактивні програми для SMS і голосового зв’язку в будь-якій точці світу. В основі TextIt лежить наш ексклюзивний механізм потоку. За допомогою потоків будь-хто може налаштувати або змінити складну програму SMS або Voice без потреби програміста чи дорогої консалтингової компанії. Використовуючи базовий телефон Android, ви можете миттєво запускати SMS-програми в будь-якій країні, уникаючи дорогих витрат на налаштування або зовнішньої технічної підтримки.
UChat
uchat.au
UChat — це комплексна платформа для чат-ботів, розроблена для того, щоб допомогти компаніям автоматизувати свої операції. Однією з його визначальних особливостей є відсутність коду, що дозволяє компаніям створювати власні чат-боти без будь-яких знань програмування. UChat рекламується як візуальна платформа, яка реалізує конструктор потоків перетягування, що дозволяє користувачам інтуїтивно проектувати та розгортати складні потоки розмов. Крім того, UChat забезпечує охоплення на різноманітних платформах і обіцяє залучати клієнтів, де б вони не були. Підтримувані канали включають, але не обмежуються ними, Facebook Messenger, WhatsApp, Google Business Messenger, Telegram, SMS, Voice, Line, Viber, WeChat, Slack і Email. Крім того, UChat включає в себе можливості штучного інтелекту для розробки чат-ботів, які доставляють автоматизовані, контекстні відповідні відповіді 24/7. Платформа використовує такі сервіси штучного інтелекту, як OpenAI/ChatGPT і Dialogflow, для підвищення ефективності та якості взаємодії ботів. Окрім створення чат-ботів, UChat може похвалитися інтегрованою функцією електронної комерції, яка пропонує клієнтам безперебійний процес оформлення замовлення через усі підтримувані канали. Платформа також має централізований живий чат і систему вхідних повідомлень, що дозволяє розширити взаємодію з клієнтами та оптимізувати внутрішню комунікацію. Що стосується впровадження, UChat особливо відкритий для всіх, хто зацікавлений у автоматизованому розмовному маркетингу, оскільки він використовує підхід на основі шаблонів із бібліотека попередньо розроблених шаблонів, готових до використання. Платформа також оснащена різними вдосконаленими будівельними блоками для створення більш вишуканих і ефективних чат-ботів.
The Bot Platform
thebotplatform.com
Почніть створювати кращий досвід співробітників. Проста у використанні платформа Bot Platform без використання коду дозволяє будь-кому створювати власних ботів, цифрових помічників і автоматизовані робочі інструменти на каналах зв’язку, таких як Microsoft Teams, Workplace із Facebook і Messenger. Легко створюйте програми, автоматизуйте робочі процеси та інтегруйте процеси в канали зв’язку та цифрові середовища, якими користуються ваші співробітники та клієнти, у надійному, безпечному та масштабованому середовищі. Почніть із шаблону, який можна редагувати, або створіть ботів з нуля, які сприятимуть залученню та продуктивності співробітників. Створюйте індивідуальні програми визнання, нових помічників для початківців, додатки для запитань і відповідей лідерів, інноваційні інструменти для співробітників, розсилайте пульсові опитування, вимірювайте моральний дух компанії, створюйте персоналізовані навчальні програми, автоматично відповідайте на поширені запитання або автоматизуйте запити до служби підтримки. Які б робочі інструменти ви не хотіли створити, створюйте їх за допомогою The Bot Platform.
CBOT
cbot.ai
CBOT є провідною компанією розмовного штучного інтелекту, яка надає рішення корпоративного рівня для розмовного штучного інтелекту та генеративного штучного інтелекту. Ми спеціалізуємося на покращенні взаємодії з клієнтами у секторах фінансових послуг, електронної комерції, телекомунікацій та обслуговування клієнтів за допомогою чат-ботів на основі штучного інтелекту, допомагаючи компаніям досягати своїх цілей щодо підвищення лояльності клієнтів і доходів.
500apps
500apps.com
Crm.io на 500Apps-це розширене програмне забезпечення CRM для більшої кількості продажів та швидшого розвитку вашого бізнесу за допомогою найкращого програмного забезпечення для управління відносинами з хмарами. Отримайте доступ до 50 додатків за 14,99 доларів на користувача. Особливості: 1. Управління ведучим: Програмне забезпечення для управління ведучим може додати та керувати всіма вашими потенційними клієнтами в одному центральному місці. Легко керувати інформацією про клієнтів та виховати відносини з клієнтами, використовуючи найкращі функції управління контактами. Закрийте більше угод з меншою роботою. 2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Програмне забезпечення для управління CRM.IO може керувати інформацією про клієнтів та посилити відносини з клієнтами з одного центрального місця розташування. 3. Програмне забезпечення для управління обліковими записами: Програмне забезпечення для управління Smart Account розуміє бізнес -потреби вашого клієнта та виграє більше угод із стратегічним поглядом ключових облікових записів у ваших заняттях з продажу. 4. Управління угодами: Програмне забезпечення для управління угодами може відстежувати, керувати та виграти більше угод із зростаючим бізнесом. 5. Програмне забезпечення для автоматизації продажів: Програмне забезпечення для автоматизації продажів для вирощування бізнесу для легко автоматизувати складні процеси продажу. Розумна, потужна автоматизація продажів, заощаджуйте час, впорядковуйте процес продажу та масштабуйте свій бізнес, автоматизуючи свої робочі процеси з продажу та бізнесу за лічені хвилини.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai дає можливість підприємствам створювати незабутні розмови з клієнтами за допомогою нашої генеративної платформи автоматизації обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту. Наше бачення полягає в тому, щоб рухатися до майбутнього повністю автономної підтримки клієнтів, яка відкриває неперевершену ефективність і значно знижує операційні витрати. Yellow.ai зі штаб-квартирою в Сан-Матео обслуговує понад 1000 підприємств, у тому числі Sony, Domino's, Hyundai, Ferrellgas, Waste Connections, Randstad, Tiket.com, Lulu Group International, Arabic Radio Network, Papa Johns, Hyundai, Volkswagen, ITC Ltd, OYO , Skoda Auto, у 85+ країнах. Наша платформа побудована на архітектурі з кількома LLM і постійно навчається понад 16 мільярдів бесід на рік, що дозволяє компаніям забезпечувати покращений досвід і будувати тривалі відносини з клієнтами. Yellow.ai, заснований у 2016 році з офісами в шести країнах, залучив понад 102 мільйони доларів США від інвесторів-блакитних фішок.
BotStar
botstar.com
BotStar — це комплексна платформа для чат-ботів, яка дозволяє легко створювати, розвивати та вдосконалювати автоматизовану систему для обробки запитів і створення потенційних клієнтів. BotStar пропонує кілька функцій, як-от керування мультимедійним вмістом за допомогою вбудованої системи керування вмістом і збір даних користувачів для надсилання в інші системи CRM. BotStar має вбудований редактор коду, який дозволяє програмістам виконувати складний код у контексті потоку чату. Створіть свого ідеального чат-бота за допомогою досвідченої команди та новітніх технологій.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell є піонером у сфері мобільних повідомлень та інновацій Chat Commerce. Платформа Clickatell Chat Commerce Platform дозволяє брендам підключатися, взаємодіяти та здійснювати транзакції зі споживачами, надаючи інноваційні, інтуїтивно зрозумілі комерційні подорожі через зручність обміну повідомленнями, безпечно та в масштабі. Глобальні бренди використовують перевірену платформу Chat Commerce від Clickatell, щоб зменшити витрати, максимізуючи цінність і підвищуючи якість обслуговування клієнтів на всіх етапах життєвого циклу споживача. Штаб-квартира Clickatell знаходиться в районі затоки та має офіси в Канаді, Південній Африці та Нігерії. Дізнайтесь більше на www.clickatell.com.
Babble AI
babble-ai.com
Високоякісні чат-боти, легке налаштування, людська взаємодія та налаштовані моделі для пакетів преміум-класу. Створюйте потужні та захоплюючі чат-боти, які залишать ваших клієнтів задоволеними та повертатимуться за новими.
Conversed.ai
conversed.ai
За допомогою нашої розмовної платформи AI PaaS ми проектуємо, розробляємо й оптимізуємо чат-ботів і голосових ботів, щоб автоматично відповідати на запитання та запити співробітників, досягати бізнес-цілей за допомогою розмовної комерції та автоматизувати обслуговування клієнтів. Наші чат-боти працюють на веб-сайті або в додатку наших клієнтів, у Messenger, WhatsApp, WeChat, KakaoTalk, MSFT Teams або на будь-якій іншій платформі чату чи голосу. Розробивши чат або голосове рішення на основі штучного інтелекту для вибраних платформ, ми допомагаємо нашим клієнтам оптимізувати продуктивність бота для досягнення найвищої задоволеності співробітників, максимального повернення інвестицій або найбільшої економії коштів.
FosterFlow
fosterflow.com
Ми надаємо інтерфейс чату для компаній і невеликих команд для найпотужніших моделей ШІ.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson є світовим лідером корпоративних розмов. Сотні провідних світових брендів, включаючи HSBC, Chipotle і Virgin Media, використовують нашу платформу Conversational Cloud, щоб безпечно та відповідально спілкуватися з мільйонами споживачів. Ми забезпечуємо мільярд розмовних взаємодій щомісяця, надаючи унікальний багатий набір даних і інструменти безпеки, щоб розблокувати потужність Generative AI і Large Language Models для кращих бізнес-результатів. Завдяки рішенням LivePerson ви можете зрозуміти, чого хочуть клієнти, підключитися до потрібних каналів, допомогти своїм агентам і застосувати автоматизацію на основі штучного інтелекту — усе для вашого бізнесу та клієнтів. Ми називаємо цей дієвий цикл розмовним маховиком, і він лежить в основі всього, що ми робимо.
Gupshup
gupshup.io
Gupshup — це набір інструментів на основі штучного інтелекту, спрямованих на посилення взаємодії з клієнтами шляхом автоматизації розмов. Він містить різноманітні інструменти для створення та керування автоматизованими чат-ботами для різноманітної взаємодії з клієнтами. Ці інструменти розроблено для автоматизації різних аспектів залучення клієнтів, включаючи залучення, маркетинг, комерцію та підтримку, спрямовані на максимізацію життєвої цінності клієнта та мінімізацію витрат на обслуговування. Основні функції охоплюють Conversation Cloud, розширене рішення для керування клієнтським досвідом, і ACE LLM, що пропонує генеративні можливості ШІ. Gupshup також надає інструменти для багатоканального обміну повідомленнями, включаючи попередньо затверджені шаблони WhatsApp, що полегшує двосторонні розмови з клієнтами в реальному часі. Окрім інструментів для чат-ботів, Gupshup пропонує Campaign Manager, Bot Studio, Agent Assist та моделі штучного інтелекту для ділових розмов. Ці функції забезпечують персоналізацію діалогів із клієнтами та захист даних користувачів. Як багатоканальне рішення, Gupshup також підтримує інтеграцію з різними каналами, такими як WhatsApp, SMS, бізнес-повідомлення Google тощо. Платформу можна використовувати в різних галузях, таких як BFSI, роздрібна торгівля, охорона здоров’я тощо.
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat — це платформа розмовного штучного інтелекту. Це робить обслуговування клієнтів ефективнішим, а клієнтів задоволеними. Кожен може створити власного інтелектуального віртуального помічника (тобто розумного чат-бота зі штучним інтелектом) і налаштувати його для автоматизації підтримки клієнтів менш ніж за годину. Цінність продукту: Підвищте ефективність служби підтримки клієнтів у каналах обміну повідомленнями. * Вимірювання та підвищення роздільної здатності. * Зменште робоче навантаження на агента та залиште відповіді на поширені запитання ШІ. * Збільшити швидкість відхилення в чаті. * Переведіть повторювані завдання на автопілот. * Перехресні посилання на дані дозволу чату на дані вашого кол-центру. Робіть клієнтів щасливими * Миттєві відповіді на запитання 24/7 * Виявлення намірів і розуміння природної мови. * Вимірюйте якість відповідей ШІ. * Відповіді на всіх мовах. * Передача від бота до людини з вбудованим живим чатом. Налаштуйте його менш ніж за годину. * Шаблони для різних галузей (SaaS, електронна комерція, фінанси, телекомунікації). * AI пропонує покращити ваші тренувальні дані. Додайте додатковий інтелект за допомогою функцій Enterprise, таких як спеціальний код AlphaOS, у наміри, автентифікацію користувачів, SSO, SLA, API, багатоканальне розгортання (WhatsApp, Messenger, RCS, Apple Business Chat, голос).
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics виступає вашим довіреним пілотом для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у своїх рішеннях, керованих даними. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві-будь то вченого, бізнес-аналітик чи не спеціаліст з ІТ-більше сили проводити відповідний аналіз таким чином, що пов'язано з організаційними цілями. Він скорочує подорож кожного користувача від простої та складної аналітики, що дозволяє їм використовувати дані для вивчення невідомих, визначити нові відносини, глибше зрозуміти результати та кинути виклик статусному кво. Візуалізуйте, проаналізуйте та ділиться діючими уявленнями про ваші дані з будь -ким у вашій організації з IBM Cognos Analytics.
Botbiz
botbiz.io
Розвивайте свій бізнес швидше за допомогою кращого рішення WhatsApp Business API: * Easy Chatbot Builder * Масова трансляція * Спільна папка "Вхідні" команди * Шаблони повідомлень * Потік введення користувача * Член команди * Робочий процес Webhook * Інтеграція Webform * Інтеграція SMS і електронної пошти * Інтеграція автовідповідачів * Інтеграція WooCommerce * Інтеграція Shopify * Кінцеві точки API Botbiz * Керуйте та сегментуйте підписників * Магазин електронної комерції * Вихідний вебхук
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI — це найкраща платформа для створення ботів для залучення голосових і текстових розмовних програм. Програмування не потрібно, створіть свого бота за лічені хвилини!
Parallel AI
parallellabs.app
Зустрічайте Parallel AI — передове рішення, створене для сучасного бізнесу. За допомогою Parallel AI виберіть найбільш підходящу модель AI для кожного конкретного завдання, забезпечуючи неперевершену ефективність і точність. Наша платформа легко інтегрується з вашими існуючими базами знань, створюючи співробітників ШІ, які поінформовані та готові вирішувати ваші бізнес-завдання. Незалежно від того, чи йдеться про швидке проведення серйозних дослідницьких проектів чи надання експертних консультацій на вимогу, Parallel AI забезпечить ваш бізнес віртуальними експертами, з якими можна спілкуватися в будь-який час і будь-де.
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai — це API, який полегшує розробникам створення програм і пристроїв, з якими можна спілкуватися. Будь-яка програма, будь-який пристрій може використовувати Wit.ai, щоб приймати введені користувачами дані природною мовою (мовлення чи текстові повідомлення) і перетворювати їх на команди.
Floatbot
floatbot.ai
Floatbot — це платформа розмовного штучного інтелекту на базі SaaS без використання коду, яка допомагає фінтех-компаніям і підприємствам автоматизувати підтримку клієнтів, підвищити рівень взаємодії з клієнтами та цифрову адаптацію за допомогою чат-ботів і голосових ботів на основі штучного інтелекту. Платформа DIY «No Code», яка дозволяє створювати гібридних ботів за допомогою вдосконаленого інструменту Workflow Builder і Conversational AI. Floatbot отримав нагороду Emerge50 на NPC [Nasscom Product Conclave] у 10 категоріях. Floatbot входить до п'ятірки найкращих у категорії SaaS! IDC представляє Floatbot як інноватора для банківських і фінансових послуг в Індії [11 грудня 2019 р.] Ботів, розроблених у Floatbot, можна запускати у веб-порталі, мобільних додатках (iOS та Android), Facebook Messenger, Slack, Skype, Telegram, Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home, Whatsapp. Floatbot також підтримує Speech to Text і Text to Speech для Voicebots. Floatbot інтегровано з Contact Center для Voicebot. Floatbot — це гібридна платформа, одна з небагатьох у всьому світі, яка дозволяє розробляти багатоканальний чат-бот і голосовий бот за кілька годин, де фінансово-технічний спеціаліст або банк можуть розробити кілька ботів, які спілкуватимуться з клієнтом через канали чату та голосу за адресою різні етапи їхнього шляху [підтримка клієнтів, перевірка потенційного клієнта, перевірка KYC, використання балів лояльності, нагадування про оплату, цикл зворотного зв’язку, Cross-sell/Up-sell Products тощо]. Floatbot дозволяє користувачам плавно перемикатися між голосовим каналом і каналом чату та зберігати попередні сеанси та контекст.
mottle
mottle.com
Перетворіть відвідувачів на клієнтів за допомогою дружнього чат-бота. Без особливих зусиль створіть чат-бота зі штучним інтелектом, адаптованого до потреб вашого бізнесу: оптимізуйте підтримку клієнтів і підвищте їхню задоволеність — і все це без кодування. Просто напишіть свої інструкції простою мовою.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — це комплексне комунікаційне рішення, призначене для покращення взаємодії з клієнтами та оптимізації процесів продажів за допомогою API WhatsApp Business. Ця платформа дозволяє компаніям перетворювати взаємодію з клієнтами в практичну інформацію, використовуючи вдосконалені чат-боти WhatsApp для безперебійного спілкування. Використовуючи ці інструменти, організації можуть ефективно керувати запитами клієнтів, залучати потенційних клієнтів і, зрештою, стимулювати зростання продажів. Націлений головним чином на підприємства, які прагнуть оптимізувати свої стратегії спілкування з клієнтами, Gallabox обслуговує різноманітні галузі. Його зручний інтерфейс і спільна папка «Вхідні» для кількох агентів дозволяють командам ефективно співпрацювати, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. Платформа особливо корисна для підприємств, які значною мірою покладаються на взаємодію з клієнтами, наприклад для електронної комерції, постачальників послуг і команд підтримки клієнтів. За допомогою Gallabox компанії можуть впроваджувати крапельні кампанії WhatsApp і транслювати повідомлення, адаптовані до певних сегментів аудиторії, посилюючи свої маркетингові зусилля та покращуючи утримання клієнтів. Однією з видатних особливостей Gallabox є його можливості інтеграції. Платформа пропонує прості параметри plug-and-play, які дозволяють компаніям підключатися до існуючих систем і інструментів управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Це включає такі популярні платформи, як Zoho, Shopify, WooCommerce, Wix, WebEngage, Razorpay і Shiprocket. Інтегрувавши WhatsApp у свої поточні робочі процеси, компанії можуть оптимізувати роботу та забезпечити цілісну взаємодію з клієнтами в усіх точках взаємодії. Крім того, чат-боти WhatsApp Gallabox відіграють вирішальну роль в автоматизації взаємодії з клієнтами. Ці інтелектуальні боти можуть виконувати різноманітні завдання, від відповідей на поширені запитання до супроводу клієнтів у процесі покупки. Це не тільки зменшує робоче навантаження на людей, а й гарантує, що клієнти отримають своєчасні відповіді, підвищуючи загальне задоволення. Можливість перетворювати розмови на розумні дії ще більше дає можливість компаніям приймати рішення на основі даних і адаптувати свої пропозиції відповідно до потреб клієнтів. Загалом Gallabox надає надійне рішення для компаній, які хочуть використовувати потужність WhatsApp для залучення клієнтів. Завдяки простоті використання, гнучкості інтеграції та можливостям автоматизації Gallabox є цінним інструментом для організацій, які прагнуть покращити свої комунікаційні стратегії та стимулювати зростання продажів.
Engati
engati.com
Чат-бот і платформа живого чату Engati є переможцем нагороди CODiE Award 2021. Це дає вам змогу створювати інтелектуальних ботів за лічені хвилини без програмування. Створіть один раз і опублікуйте в 15 каналах – WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, Twitter, Skype для бізнесу, ваш веб-сайт і мобільний додаток. Підтримує інтелектуальні шляхи, навчання, копіювання, аналітику та приватне маркування. Використовуючи Engati, ви можете використовувати потужність машинного навчання, NLP/NLU, щоб розробити власного чат-бота та залучати своїх клієнтів понад 50 мовами.
SnatchBot
snatchbot.me
SnatchBot — це інтелектуальна платформа віртуального помічника зі штучним інтелектом, яка покращує та автоматизує роботу клієнтів, співробітників і агентів у масштабі. Платформа SnatchBot оптимізує бізнес-процеси та комунікації за допомогою інтерфейсу на основі повідомлень, який не потребує навичок програмування. Завдяки нашій багатоканальній платформі інструменти SnatchBot підтримують увесь життєвий цикл чат-бота, від розміщення, розробки та тестування до розгортання, публікації на бажаному каналі, наприклад на вашому веб-сайті, WhatsApp, Messenger тощо. Усі наші чат-боти включають NLP, ML і розпізнавання голосу. Платформа забезпечує надійні адміністративні функції, а також масштабовану безпеку корпоративного рівня, яка відповідає всім нормативним вимогам. За допомогою універсального каналу SnatchBot ви можете вказати канали, через які користувачі зможуть отримати доступ до ваших чат-ботів. Крім того, ви можете створювати, тестувати та публікувати ботів у кожному каналі за допомогою єдиного API для інтеграції або навіть простого процесу в один клік. SnatchBot допомагає розробникам і компаніям у всьому світі створювати та монетизувати чат-боти глибокого навчання, надаючи безкоштовний доступ до власної платформи глибокого навчання, щоб ви могли заощадити гроші, покращити обслуговування клієнтів або репутацію та збільшити продажі. Мета SnatchBot — полегшити створення ботів для будь-кого. SnatchBot усуває складність і допомагає вам створювати найкращі повідомлення або досвід для ваших клієнтів. Ми надаємо надійні адміністративні функції та безпеку корпоративного рівня для дотримання нормативних вимог. Ви можете створювати чат-боти для повсякденних запитів споживачів і покращувати взаємодію з клієнтами, як-от доступ до останніх оновлень новин, бронювання квитків, замовлення їжі чи погоди. Зменшити втому програми. Автоматизуйте завдання. Виконуйте робочі процеси. Перегляньте наші шаблони.
Global Message Services
gms.net
Global Message Services (GMS) є надійним постачальником послуг зв’язку для підприємств і мобільних операторів у всьому світі. Рішення GMS CPaaS дозволяє брендам уніфікувати багатоканальне спілкування з клієнтами за допомогою єдиного API та платформи самообслуговування. Доповнюють це чат-боти на основі штучного інтелекту та платформа CCaaS, яка дозволяє брендам будувати привабливу двосторонню комунікацію 24/7 у будь-якій точці контакту, значно покращуючи взаємодію з клієнтами. Як цінний партнер операторів мобільного зв’язку, GMS покращує їхній бізнес обміну повідомленнями та захищає доходи, оптимізуючи обмін трафіком A2P, P2P та P2A, одночасно запобігаючи шахрайству з SMS та голосом. GMS, заснована в 2006 році, є лідером і представником галузі безпечного, законного та прозорого обміну повідомленнями. Штаб-квартира знаходиться в Баарі, Швейцарія, а регіональні представництва є по всьому світу.
Humley Studio
humleyai.com
Humley Studio, передова платформа SaaS, дозволяє компаніям легко створювати інтелектуальні розмови. Кодування не потрібне – це зручна платформа, яка використовує найкращу технологію штучного інтелекту, включаючи GPT, щоб покращити ваші враження від спілкування. Наші інструменти забезпечують безпечне використання ШІ та захищають ваш бренд і клієнтів. Вийдіть за рамки простих чат-ботів із Humley Studio. Створюйте адаптивний, динамічний досвід спілкування, перетворюючи взаємодію з клієнтами на двигун зростання. Оптимізуйте роботу, забезпечте персоналізований досвід і залишайтеся в авангарді залучення клієнтів. Створіть свого першого розмовного помічника менше ніж за годину безкоштовно.
Fixie.ai
fixie.ai
Fixie.ai — це хмарна платформа, призначена для створення, розміщення та масштабування агентів природної мови.
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — AI Chatbot для Facebook, Instagram, електронної комерції, SMS/електронної пошти та маркетингу в соціальних мережах (SaaS) ChatPion — це комплексне рішення, призначене для розвитку вашого бізнесу в різних сферах, таких як маркетинг, продажі, автоматизація та електронна комерція. Наша платформа може похвалитися вдосконаленим творцем чат-ботів зі штучним інтелектом та інтуїтивно зрозумілим конструктором потоків Drag & Drop, що усуває потребу в навичках кодування. Легка інтеграція з Facebook Messenger та Instagram DM забезпечує постійне спілкування. ChatPion має повнофункціональну привабливу платформу електронної комерції, яка може, живучи в самому Messenger Bot, продавати ваші продукти та приймати платежі. Крім того, платформу електронної комерції можна відкрити в браузерах. Окрім бота Messenger, ChatPion має кілька вражаючих і надійних функцій, які можуть використовувати соціальні мережі, електронну пошту та SMS-маркетинг. ChatPion — це багатокористувацька програма SaaS білого рівня — ви можете змінити бренд програми та продавати її послуги кінцевим користувачам.
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot — це платформа зі штучним інтелектом, розроблена спільно з командою Marketing API у Facebook. Він автоматично визначає, які автомобілі викликають найбільший інтерес за найнижчої ціни за клік, і розміщує ці оголошення першими, щоб знизити витрати. SocialBot заповнює стрічку новин кожного покупця у Facebook автомобілями, на які вони найімовірніше натиснуть. Завдяки нашому інтелектуальному мікронацілюванню рейтинг кліків оголошень SocialBot на 250% вищий, ніж у середньому по галузі, за 18% від середньої вартості.
Aimylogic
aimylogic.com
Простий візуальний розробник ботів на основі штучного інтелекту Aimylogic — це платформа для спілкування на природній мові для малого та середнього бізнесу, за допомогою якої понад 60 000 користувачів одним натисканням кнопки створили тисячі навичок для голосових помічників і чат-ботів. Навіть нерозробники можуть створити навички або розумного бота за допомогою Aimylogic.
Tail.ai
tail.ai
Tail.ai — це інструмент штучного інтелекту, створений для оптимізації розмовної комерції. Він пропонує створення віртуального помічника, який допоможе клієнтам орієнтуватися в каталогах продуктів або послуг, направляючи їх до продукту, який відповідає їхнім потребам, і покращуючи загальний досвід покупки. Ця техніка штучного інтелекту імітує людину-продавця, розуміючи та природно реагуючи на запити користувачів щодо таких характеристик, як матеріал, крій, розмір, колір, ціна тощо. Платформа також дозволяє розгортати не лише на веб-сайтах, але й у різних додатках для обміну повідомленнями, щоб залучити більш кваліфікований трафік і підвищити коефіцієнт конверсії. Однією з ключових переваг Tail.ai є його простота налаштування бота; налаштування більше не повинні бути тривалими або дорогими, користувачам просто потрібно визначити сценарії продажів зі своїх каталогів, щоб запустити своїх ботів. Окрім створення динамічних чат-ботів, Tail.ai також містить функції для навчання бота, щоб зробити його більш обізнаним і ефективним у обробці запитів користувачів. Крім того, він надає інструменти для аналізу розмов із клієнтами, надаючи цінну інформацію про очікування клієнтів і сприйняття брендів і продуктів.
ThumbCrowd
thumb-crowd.com
ThumbCrowd – це платформа, що сприяє розширенню можливостей, яка допомагає компаніям створювати інтелектуальних ботів для взаємодії зі своїми клієнтами через живий чат на веб-сайті, каналах соціальних мереж і додатках. Він також надає готові шаблони для бізнесу, щоб розпочати роботу. Для свого Ai/ML-бота створіть робочий процес за лічені хвилини та підключіться до каналу зв’язку вашого бізнесу. Щоб отримати відповіді на основні поширені запитання, створіть свого «бота на основі правил», просто скориставшись опцією безперешкодного перетягування. Як працює ThumbCrowd? Крок 1. Виберіть відповідного готового бота з шаблону або створіть нового бота для свого бізнесу. Крок 2. Спроектуйте бесіди. Навчіть бота за допомогою власних даних. Крок 3. Бездоганно підключіть свого навченого бота до відповідного каналу бізнес-зв’язку, напр. Facebook Messenger, SMS, Live Chat, WeChat, Viber, Line тощо. Інтерфейс ThumbCrowd (www.thumb-crowd.com) допоможе вам розробити та оптимізувати весь процес обслуговування клієнтів. Ви можете навчити своїх ботів зі штучним інтелектом спілкуватися з клієнтами в узгодженому потоці, орієнтованому на людську особистість. Ще однією особливістю ThumbCrowd є поєднання рішень чат-ботів із різними опціями для кращої взаємодії та розуміння людей. Встановіть правильний баланс, і ви отримаєте користь від щасливіших і зацікавленіших клієнтів.
TruVisibility
truvisibility.com
TruVisibility — це команда експертів, розробників програмного забезпечення та дизайнерів, які бачать кожен день як нову можливість для новаторських ідей, неперевершеного виконання та побудови тривалих відносин із клієнтами. Штаб-квартира компанії розташована в Дірфілд-Біч, штат Флорида. Основний продукт компанії, цифрова маркетингова платформа TruVisibility, є комплексним цифровим маркетинговим рішенням для компаній і професіоналів. Нещодавно компанія представила TruCHAT — потужний багатоканальний чат-бот + живий чат для компаній будь-якого розміру. TruVisibility використовує найновішу технологію машинного навчання та програмного забезпечення, щоб дати можливість компаніям створювати чат-боти, мобільні веб-сайти, маркетинг електронною поштою, блоги тощо.
UNOY
unoy.io
AI.Assisted.Work. - UNOY® — це платформа для створення без коду, яка дозволяє вам ефективно оцифрувати свої знання, процеси та рішення. UNOY також полегшує документування та застосування експертних знань. Надаючи індивідуальних помічників AI, гнучке пристосування до індивідуальних вимог, професійну безпеку, безперервне вдосконалення та просте рішення без коду, UNOY дозволяє компаніям підвищити ефективність і результативність своїх робочих процесів. UNOY підтримує компанії у використанні переваг штучного інтелекту, заощадженні коштів і роботі в юридично безпечний спосіб. Автоматизуйте будь-які бізнес-знання в нашому візуальному Y-Designer за допомогою лише кількох клацань миші. Отримайте максимальну гнучкість, додавши з’єднувачі даних, форми тощо. Код не потрібен!
Arsturn
arsturn.com
У сучасному швидкоплинному цифровому світі компанії постійно шукають інноваційні способи взаємодії зі своїми клієнтами. Arsturn AI постає передовим рішенням, пропонуючи спеціальні чат-боти ChatGPT, які можна легко інтегрувати на ваш веб-сайт. Всього за хвилину після налаштування Arsturn AI обіцяє революціонізувати спосіб взаємодії компаній із відвідувачами, надаючи миттєву підтримку та покращуючи взаємодію з користувачем. Arsturn AI використовує потужність розмовного AI, щоб надати користувачам високоінтерактивний і чуйний чат-бот. Ось погляд на базову механіку: * Використовує розширену обробку природної мови (NLP), щоб розуміти запити користувачів і відповідати на них. * Адаптується до голосу вашого бренду, щоб підтримувати послідовність спілкування. * Пропонує взаємодію в реальному часі, забезпечуючи негайну допомогу відвідувачам веб-сайту. Рішення Arsturn AI ChatGPT оснащені функціями, які задовольняють різноманітні потреби бізнесу. Давайте заглибимося в особливості: * Персоналізовані чат-боти: створені спеціально для повідомлень і цілей вашого бренду. * Миттєва підтримка: надає негайні відповіді на запити клієнтів, покращуючи їхній досвід. * Генерація потенційних клієнтів: залучає потенційних клієнтів через інтерактивні діалоги, ефективно залучаючи потенційних клієнтів. * Віртуальна допомога: діє як онлайн-представник, направляючи користувачів через ваш веб-сайт. Переваги включають: * Покращене залучення користувачів, що веде до підвищення задоволеності клієнтів. * Збільшення коефіцієнтів конверсії завдяки проактивній взаємодії з клієнтами. * Економія коштів на підтримку клієнтів завдяки автоматичним відповідям.
Botanic
code7.com
Платформа дає змогу створити повне дерево взаємодії простим перетягуванням модулів. Після цього потрібно лише один клік, щоб опублікувати готового бота на вашому улюбленому каналі, наприклад WhatsApp Business і Web Chat.
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks — це повнокомпонентна розмовна платформа ШІ, яка пропонує набір інструментів для створення, розгортання та керування чат-ботами GenAI для різних програм. Він надає такі функції, як інтерфейс перетягування та скидання для розробки робочих процесів чат-бота, можливості обробки природної мови для розуміння введення користувачами, інтеграцію з популярними платформами обміну повідомленнями, такими як WhatsApp, аналітику для моніторингу продуктивності чат-бота та варіанти розгортання як для веб-, так і для мобільних середовищ. Ми всі бачили типового веб-чат-бота. На щастя, потенціал генеративного штучного інтелекту набагато перевищує те, що ці базові чат-боти можуть зробити самі по собі. BotStacks йде ще далі, надаючи розширені можливості чату, щоб ці чат-боти наступного покоління могли бути реалізовані клієнтами безпосередньо з мобільних додатків. BotStacks прокладає шлях для розгортання GenAI Chatbots на багатьох корпоративних платформах як спосіб автоматизації бізнес-процесів.
Juji Studio
juji.io
Конструктор когнітивного штучного інтелекту без коду Juji Studio поєднує когнітивний штучний інтелект і обчислювальну психологію з інтуїтивно зрозумілим графічним інтерфейсом користувача (GUI), щоб будь-хто міг створювати, розгортати та керувати власними когнітивними чат-ботами штучного інтелекту без коду та ІТ-ресурсів. Легко досягайте 100-кратного збільшення часу отримання цінності. На відміну від будь-яких інших чат-ботів зі штучним інтелектом, когнітивні чат-боти зі штучним інтелектом мають розвинені людські навички програмного забезпечення. Маючи такі навички, вони можуть активно слухати своїх користувачів і співпереживати. Вони також можуть читати між рядків і автоматично робити висновок про унікальні характеристики кожного користувача з розмов, як-от особистісні риси Великої п’ятірки та навички спілкування, і використовувати цю інформацію для глибокої персоналізації своїх послуг для кожного користувача. Juji Studio використовувалася для автоматизації різноманітних і складних завдань із залучення людей, таких як співбесіди, навчання/репетиторство та переконлива презентація інформації в різних областях, включаючи освіту, охорону здоров’я та управління талантами.
konversable
konversable.com
Konversable — це потужне рішення для чату, створене для задоволення ваших клієнтів і збільшення кількості запитів. Наше рішення можна використовувати в багатьох різних випадках використання. Konversable було розроблено, щоб допомогти нашим клієнтам кількома способами: * Клієнти з увімкненим резервним копіюванням чату в прямому ефірі тепер можуть отримувати сповіщення про вхідні запити на чат через додаток і навіть спілкуватися з користувачами безпосередньо в додатку. * У додатку можна використовувати всі функції живого чату, наявні в нашому хмарному рішенні, включаючи можливість передачі чатів між відділами та створення/вставлення швидких відповідей для полегшення використання. * Клієнти можуть отримувати сповіщення про будь-які потенційні клієнти, створені їх ботом, забезпечуючи швидке вжиття заходів. * Стенограми чатів у всіх каналах обміну повідомленнями можна переглядати там, де вони підключені; зокрема чати на веб-сайтах, чати Whatsapp і чати Messenger. Реактивні та проактивні функції для збільшення запитів, чатів і конверсій.
Konverse AI
konverse.ai
Konverse — це платформа спілкування та чат-ботів, яка допомагає вам створювати, керувати та розгортати автоматизованих ботів для взаємодії в WhatsApp, Instagram, Facebook, чаті в реальному часі, Google My Business тощо.
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