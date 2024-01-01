SYSPRO

SYSPRO

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Вебсайт: syspro.com

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SYSPRO є провідним глобальним постачальником програмного забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP), що спеціалізується на ключових галузях виробництва та розподілу. Понад 40 років команда спеціалістів SYSPRO продовжує відповідати унікальним галузевим потребам і дозволяє клієнтам легко адаптуватися та розвиватися. Рішення є масштабованим і може бути розгорнуто в хмарі, на місці або в обох, а також доступ до нього через Інтернет на будь-якому пристрої, щоб надати клієнтам вибір і гнучкість. SYSPRO залишається зосередженим на успіху партнерів і клієнтів. Наші рішення, що розвиваються, узгоджуються з галузевими тенденціями, щоб використовувати нові технології, які дозволять партнерам і клієнтам забезпечити цифрове майбутнє. Маючи понад 15 000 ліцензованих компаній у більш ніж 60 країнах на шести континентах, SYSPRO пропонує керівництво та підтримку на кожному кроці шляху як надійний консультант.
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: syspro.com

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NetSuite

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