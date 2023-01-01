Dfavo, норвезька компанія EdTech, унікальна платформа для розширення можливостей міжнародної індустрії набору студентів шляхом надання інструментів, досвіду, преміум-підтримки та з’єднання навчальних закладів із перевіреними партнерами з працевлаштування та студентами в провідних країнах і країнах, що розвиваються.

Вебсайт: dfavo.com

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