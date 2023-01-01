Кожна реєстрація має значення. Місія Pronto полягає в тому, щоб допомогти навчальним закладам набирати й утримувати студентів, об’єднуючи та залучаючи студентів протягом усього їхнього шляху — від вступу до випуску й далі. Pronto об’єднує весь ваш кампус, надаючи студентам безпрецедентний доступ до викладачів, однокурсників і служб підтримки закладу прямо з їхнього мобільного пристрою. Перетворіть свій кампус на спільноту вже сьогодні за допомогою Pronto.

Вебсайт: pronto.io

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