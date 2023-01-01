Універсальна міжнародна платформа для набору студентів. Ми є платформою для набору студентів на основі SaaS. Дозволяє установам і агентам з підбору персоналу легко знаходити один одного та взаємодіяти. Щоразу підбирайте потрібного студента з правильним курсом.

Вебсайт: adventus.io

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