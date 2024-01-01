Jovian

Jovian

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Вебсайт: jovian.com

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Jovian — це онлайн-університет розробки програмного забезпечення та науки про дані. Ми пропонуємо практичні та галузеві програми, які допомагають професіоналам набути технічних навичок, створювати реальні проекти та просувати свою кар’єру. Студенти навчаються практичним навичкам, створюють реальні портфоліо-проекти та проходять підготовку до роботи. Наші репетитори пропонують цілодобове керівництво та наставництво щодо Slack & Zoom. Студенти також отримують доступ до роботи з понад 200 партнерами по найму.

Вебсайт: jovian.com

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