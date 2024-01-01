SyncBackPro

Archiware зосереджується на інноваційних, ефективних і всеосяжних готових рішеннях «бізнес-бізнес». Продукти Archiware містять модулі програмної платформи P5. Програмна платформа P5 включає чотири комбіновані модулі — архів, резервне копіювання та синхронізацію. Вони дозволяють користувачам синхронізувати, створювати резервні копії та архівувати дані в неоднорідних середовищах: * Синхронізація P5: копіювання даних для забезпечення високої доступності. * Резервне копіювання P5: резервне копіювання даних сервера на диск і стрічку. * Архів P5: перемістіть або перемістіть дані в автономному режимі на диск, стрічку або хмару. * P5 Data Mover: розширення модуля P5 Archive для легкого переміщення та копіювання даних на диск, стрічку та хмару. ARCHIWARE є приватною компанією з більш ніж 20-річним досвідом роботи з програмним забезпеченням для керування даними для резервного копіювання, синхронізації та архівування. Програмне забезпечення Archiware насамперед орієнтоване на малий і середній бізнес, медіа та індустрію розваг.

Вебсайт: archiware.com

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