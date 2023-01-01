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SponsorPitch

SponsorPitch

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Вебсайт: sponsorpitch.com

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SponsorPitch enables partnerships by streamlining the sponsorship sales process. You can leverage our data to search, discover, and perform due diligence on brands. You also have a place to showcase your pitch. Five key benefits of SponsorPitch: 1. Providing you with member-only deal data on brands and their sponsorship activity to help you prepare your pitch 2. Reducing time spent finding sponsorship decision-maker contacts at the organizations you’re interested in ‍ 3. Offering you AI-powered recommendations for brand partners ‍ 4. Showcasing you or your clients’ pitch and introducing you to new opportunities for your clients ‍ 5. Delivering you vetted leads through our Agency RFP network

Категорії:

Business
Other Event Management Software

Вебсайт: sponsorpitch.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SponsorPitch». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Paperless Post

Paperless Post

paperlesspost.com

Guestboard

Guestboard

guestboard.co

EventSpace

EventSpace

eventspace.com

Feathr

Feathr

feathr.co

Cvent

Cvent

cvent.com

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