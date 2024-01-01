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Pangea.ai

Pangea.ai

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Вебсайт: pangea.ai

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Наймання технічних команд залишається однією з найбільших бізнес-проблем, з якими стикаються компанії. Pangea.ai вирішує труднощі найму на фрагментованому ринку талантів, об’єднуючи найкращі перевірені агентства розвитку для швидшого та спрощеного найму. Гнучкі варіанти найму для будь-яких потреб. * Створення продуктів на основі проекту * Встаньте цілі капсули розвитку * Послуги з нарощування інженерної команди Як це працює. Ви можете скористатися миттєвим підбором самообслуговування Pangea.ai, щоб знайти агентства, які відповідають вашим потребам, або зв’язатися з одним із членів нашої команди, який може надати вам пропозиції щодо проектів. Залучайте розробників розподіленого програмного забезпечення та команди там, де вони вам потрібні. Глобальне покриття Pangea.ai надає мінімум 4 години перекриття з будь-яким часовим поясом у всьому світі. Окрім англійської, талант Pangea.ai розмовляє понад 15 мовами. Pangea.ai є найнадійнішою платформою для найму агентств розробників із підтримкою даних. Завдяки 150+ об’єктивним точкам даних процес комплексної перевірки Pangea.ai дозволяє групам із закупівель миттєво переглядати та переглядати документацію, що дозволяє менеджерам з найму швидко створювати команди.

Категорії:

Business
Послуги технологічних досліджень

Вебсайт: pangea.ai

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Batimatech

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