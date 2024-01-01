Sneek

Sneek

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Вебсайт: sneek.io

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Переглядайте своїх товаришів по команді цілий день і починайте миттєві відеочати та групові відеочати одним клацанням миші. Sneek — це інструмент постійної присутності для цифрових кочівників, віддалених і розподілених команд.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для відеоконференцій

Вебсайт: sneek.io

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Альтернативи

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

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Spike

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manycontacts.com

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