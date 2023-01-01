ScrumGenius запускає автоматизовані стендапи через чат-платформи, щоб ваша команда могла звітувати про свій щоденний прогрес у простий та ефективний спосіб.

Вебсайт: scrumgenius.com

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