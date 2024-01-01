Shapo.io

Shapo.io

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Вебсайт: shapo.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Shapo.io» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Shapo дозволяє надзвичайно легко збирати відгуки клієнтів, керувати ними та візуалізувати їх за допомогою функцій, які вам сподобаються.
Категорії:
Business
Огляд програмного забезпечення для керування

Вебсайт: shapo.io

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Альтернативи

Podium

Podium

podium.com

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

EmbedSocial

EmbedSocial

embedsocial.com

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

PowerReviews

PowerReviews

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