Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Shapo.io» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Shapo дозволяє надзвичайно легко збирати відгуки клієнтів, керувати ними та візуалізувати їх за допомогою функцій, які вам сподобаються.

Вебсайт: shapo.io

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