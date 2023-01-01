Rise — це онлайн-система навчання, яка сподобається вашим співробітникам. Це комплексна система, завдяки якій навчання легко створювати, приємно проходити та керувати ним.

Вебсайт: rise.com

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