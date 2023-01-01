Почніть досягати своїх цілей сьогодні. Lifetick — це онлайн-програмне забезпечення для встановлення цілей, яке допомагає вам створювати та керувати своїми цілями, щоб швидше досягти успіху. Він має інтуїтивно зрозумілий процес, який робить процес встановлення цілей простим і легким. Це так весело, що ви будете дивуватися, чому не почали раніше.

Вебсайт: lifetick.com

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