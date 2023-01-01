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CharlieHR

CharlieHR

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Вебсайт: charliehr.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

HR-програмне забезпечення, яке сподобається вашій команді. Понад 7000 компаній довіряють CharlieHR керувати своїми командами. HR-програмне забезпечення, яке має гарний дизайн, просте та легке у використанні.

Вебсайт: charliehr.com

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