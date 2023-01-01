WebCatalog
Testimonial

Testimonial

testimonial.to

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

З легкістю отримуйте відгуки від своїх клієнтів. Збирати відгуки важко, ми це розуміємо! Тому ми створили Testimonial. За лічені хвилини ви можете зібрати текстові та відеорекомендації від своїх клієнтів без допомоги розробника чи розміщення веб-сайту.

Вебсайт: testimonial.to

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Testimonial». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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