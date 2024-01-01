Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «FusionAuth» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

FusionAuth — це платформа автентифікації та авторизації клієнтів, яка робить життя розробників чудовим. Ви отримаєте всі функції, необхідні вашій програмі, а також настроюване масштабоване рішення, яке можна запускати на будь-якому комп’ютері в будь-якій точці світу.

Вебсайт: fusionauth.io

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