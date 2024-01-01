OCTAPULL

OCTAPULL

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Вебсайт: octapull.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

OctaMeet — це безпечна та доступна програма для відеоконференцій для віддаленої роботи, яка пропонує такі розширені функції, як шумозаглушення та спільний перегляд відео. Завдяки інтеграції календаря, кімнатам для нарад і розширеним інструментам презентації легко співпрацювати з членами команди. Доступно в Інтернеті та на мобільних пристроях.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для відеоконференцій

Вебсайт: octapull.com

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Google Meet

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TeamViewer Web

TeamViewer Web

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Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

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