Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «OCTAPULL» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

OctaMeet — це безпечна та доступна програма для відеоконференцій для віддаленої роботи, яка пропонує такі розширені функції, як шумозаглушення та спільний перегляд відео. Завдяки інтеграції календаря, кімнатам для нарад і розширеним інструментам презентації легко співпрацювати з членами команди. Доступно в Інтернеті та на мобільних пристроях.

Вебсайт: octapull.com

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