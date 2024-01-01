Ми Neocom, енергійна та молода компанія Saas, яка прагне надати кожному онлайн-покупцю неймовірний досвід клієнтів. Ми допомагаємо підприємствам допомагати своїм клієнтам. Озброєні новітніми технологіями, ми є винятковою командою з великим досвідом. Наше рішення для керованих продажів на основі штучного інтелекту дозволяє залучити відвідувачів і дозволити їм знайти свій ідеальний продукт на вашому веб-сайті. Крім того, ви можете зв’язатися з ними через функцію автоматичної електронної пошти та проаналізувати дані першої та нульової сторін, які ви зібрали на платформі Neocom. Це призводить до більшого залучення, вищих коефіцієнтів конверсії, вищих AOV і менших прибутків. Ви також можете оптимізувати інші відділи, як-от відділ маркетингу чи закупівель, використовуючи дані, отримані через Neocom.

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Вебсайт: neocom.ai

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