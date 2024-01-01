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Neocom.ai

Neocom.ai

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Вебсайт: neocom.ai

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Ми Neocom, енергійна та молода компанія Saas, яка прагне надати кожному онлайн-покупцю неймовірний досвід клієнтів. Ми допомагаємо підприємствам допомагати своїм клієнтам. Озброєні новітніми технологіями, ми є винятковою командою з великим досвідом. Наше рішення для керованих продажів на основі штучного інтелекту дозволяє залучити відвідувачів і дозволити їм знайти свій ідеальний продукт на вашому веб-сайті. Крім того, ви можете зв’язатися з ними через функцію автоматичної електронної пошти та проаналізувати дані першої та нульової сторін, які ви зібрали на платформі Neocom. Це призводить до більшого залучення, вищих коефіцієнтів конверсії, вищих AOV і менших прибутків. Ви також можете оптимізувати інші відділи, як-от відділ маркетингу чи закупівель, використовуючи дані, отримані через Neocom.

Категорії:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

Вебсайт: neocom.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Neocom.ai». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Intercom

Intercom

intercom.com

Botpress

Botpress

botpress.com

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Haptik

Haptik

haptik.ai

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

Upsy Shopping

Upsy Shopping

upsyshopping.com

Gladly

Gladly

gladly.com

Supervity

Supervity

supervity.ai

DigitalGenius

DigitalGenius

digitalgenius.com

Cognigy

Cognigy

cognigy.com

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