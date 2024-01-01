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Brandfetch

Brandfetch

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Вебсайт: brandfetch.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Brandfetch» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Brandfetch — це дім для брендів, які прагнуть допомогти їм повністю контролювати те, як вони представлені в Інтернеті. Завдяки зручному інтерфейсу ми допомагаємо брендам будь-якого розміру демонструвати основні елементи, такі як їхні логотипи, колірні схеми та шрифти, у загальнодоступному профілі бренду. Крім того, через нашу мережу інтеграцій, яка працює на основі Brand API, їхня ідентифікація залишається незмінною та доступною, де б вона не була представлена. Ви розробник? Інтегруйте Brand API сьогодні та створіть багатий фірмовий досвід у своїй програмі.

Вебсайт: brandfetch.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Brandfetch». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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