Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Poltio» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Poltio’s no-code embeddable solutions that are responsive and white-label, enables brands/agencies to humanize product discovery and capture real time zero party data / get unbiased insights / boost ... Show More OI while creating segments and personas. Just Select the right solution such as smart survey, engaging test or product recommendation quiz / gift finder. Product quizzes not only enhance customer’s shopping but they also provide a superior experience and elevates the customer journey with guided selling.

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Вебсайт: poltio.com

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