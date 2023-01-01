Quiz Makito — це платформа для створення вікторин на основі штучного інтелекту, яка дозволяє легко створювати тести на основі вмісту будь-якого веб-сайту.

Вебсайт: quizmakito.com

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