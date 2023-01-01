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Quiz Makito

Quiz Makito

quizmakito.com

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Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Quiz Makito — це платформа для створення вікторин на основі штучного інтелекту, яка дозволяє легко створювати тести на основі вмісту будь-якого веб-сайту.

Вебсайт: quizmakito.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Quiz Makito». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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