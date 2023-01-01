Monnify — це платіжний шлюз для компаній, який дозволяє приймати платежі від клієнтів як періодично, так і одноразово. Monnify пропонує компаніям простіший, швидший і дешевший спосіб отримувати гроші за свої веб- і мобільні додатки за допомогою зручних методів оплати для клієнтів із найвищими показниками успіху в Нігерії. Ви можете отримувати платежі від своїх клієнтів за допомогою карток і переказів рахунків на своїй веб-платформі, легко інтегрувавши наш веб-SDK. Пакет SDK для мобільних пристроїв Monnify дозволяє отримувати платежі за переказ карток і рахунків від ваших клієнтів у додатку. Наші добре задокументовані API надають вам усе необхідне для створення власних проектів і продуктів. Використовуючи Monnify, ваші клієнти можуть здійснювати вам оплату на вашому веб-сайті чи в додатку, ініціювавши простий міжбанківський переказ за допомогою USSD, інтернет-банкінгу або мобільного банківського додатку. Monnify дозволяє отримувати платежі за допомогою дебетових карток онлайн, пропонуючи при цьому найвигідніші комісії за транзакції.

Вебсайт: monnify.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Monnify». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.