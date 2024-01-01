Альтернативи - Monnify

WePay

wepay.com

WePay – це постачальник послуг онлайн-платежів зі Сполучених Штатів, який надає інтегроване та настроюване платіжне рішення через свої API для компаній-платформ, таких як краудфандингові сайти, торгові майданчики та компанії, що займаються програмним забезпеченням для малого бізнесу. Він пропонує па...