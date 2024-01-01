LotusPay

LotusPay

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Вебсайт: lotuspay.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Рішення для регулярних платежів для компаній в Індії. Автоматично збирайте регулярні платежі з банківського рахунку вашого клієнта за допомогою NACH Debit eMandates (eNACH через net-banking, дебетову картку або Aadhaar eSign) і фізичних доручень сканування.

Вебсайт: lotuspay.com

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