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Veem

Veem

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Вебсайт: veem.com

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Veem — глобальна онлайн-платформа платежів у Сан-Франциско, заснована в 2014 році Марваном Форзлі та Альдо Карраскосо. Раніше вона була відома як Align Commerce, а 8 березня 2017 року змінила назву на Veem. Компанія обслуговує 100 країн і 70 валют, у тому числі USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY та AUD. Клієнти в 100 країнах можуть отримувати платежі, а клієнти в 25 з них можуть надсилати платежі. Платежі надсилаються за допомогою різних напрямків, який використовується всередині під час надсилання платежу. Компанія направляє платежі за допомогою SWIFT, автоматизованої розрахункової палати (ACH), казначейських рахунків, цифрових гаманців, дебетових карток і блокчейну. Компанія націлена на малий і середній бізнес, фрілансерів і компанії, що пропонують міжнародні послуги. У 2020 році клієнтська база Veem досягла 225 000 користувачів.

Вебсайт: veem.com

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