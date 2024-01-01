Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Payfirma» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Payfirma – це відзначена нагородами платіжна компанія, яка допомагає підприємствам приймати кредитні та дебетові картки онлайн, у магазинах і на мобільних пристроях. Понад 8000 компаній у Північній Америці використовують платіжні інструменти Payfirma, щоб легко отримувати гроші та зберігати всі дані про операції в одному простому місці. Коли компанії використовують дані для прийняття рішень щодо клієнтів, продуктів і працівників, вони керують розумнішими та успішнішими компаніями.

Вебсайт: payfirma.com

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