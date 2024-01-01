Payfirma

Payfirma

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Вебсайт: payfirma.com

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Payfirma – це відзначена нагородами платіжна компанія, яка допомагає підприємствам приймати кредитні та дебетові картки онлайн, у магазинах і на мобільних пристроях. Понад 8000 компаній у Північній Америці використовують платіжні інструменти Payfirma, щоб легко отримувати гроші та зберігати всі дані про операції в одному простому місці. Коли компанії використовують дані для прийняття рішень щодо клієнтів, продуктів і працівників, вони керують розумнішими та успішнішими компаніями.
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення для аналізу платежів
Програмне забезпечення для обробки платежів

Вебсайт: payfirma.com

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Альтернативи

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

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Balance

getbalance.com

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PayNearMe

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PayMongo

paymongo.com

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