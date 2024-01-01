Crezco

Crezco

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Вебсайт: crezco.com

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Crezco — це відкрите банківське платіжне рішення, призначене для онлайн-рахунків-фактур. Ми усуваємо плату за картки та сповільнюємо час розрахунків, заощаджуючи ваші гроші, час, витрачений на звірку, і покращуючи ваш грошовий потік. Ви також можете використовувати масові платежі Crezco, щоб безпечно платити постачальникам і персоналу по всьому світу за допомогою єдиної банківської автентифікації. Ми є першим платіжним рішенням з рахунку на рахунок, яке обробляє міжнародні платежі, а також внутрішні платежі, надсилає та отримує платежі в понад 60 валютах з одними з найкращих ставок на ринку.
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення для обробки платежів

Вебсайт: crezco.com

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Альтернативи

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

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