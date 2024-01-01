Telleroo

Telleroo

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Вебсайт: telleroo.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Плата працює без болю. Оптові платежі без банку. Швидші платежі без комісій. Більш безпечні платежі без стресу. Telleroo знижує ризики масових платежів для власників бізнесу, внутрішніх фінансових команд, бухгалтерів і бухгалтерів. Ви можете легко підготувати виплати, а потім поповнювати відокремлений рахунок електронних грошей, коли вам знадобиться їх обробити. Це безпечніше, ніж надання доступу до бізнес-банку третім сторонам, і набагато менше клопоту, ніж мати справу з банківськими дорученнями, послугами масових платежів і завантаженням файлів. Коли виплата готова, просто поповніть рахунок, і платежі будуть надіслані миттєво або в заплановану дату. Telleroo має двосторонню синхронізацію з Xero та підключається до інших рішень для оплати та нарахування заробітної плати, таких як Employment Hero, Staffology, ExpenseIn і SafeHR. Ви також можете завантажити платіжний файл із Sage, QBO чи будь-якого іншого місця, щоб надсилати платежі за лічені секунди. Дайте своїм колегам дозвіл створювати, переглядати та затверджувати платежі, щоб усунути вузьке місце генерального директора. Telleroo сповістить вас, якщо оновлено банківські реквізити, додано нового співробітника/постачальника або якщо ім’я одержувача повністю, частково або не збігається з власником банківського рахунку, надаючи вам додатковий рівень захисту. Ви навіть можете сканувати банківські реквізити з рахунків-фактур, щоб зменшити ризик платежів новим постачальникам! Використовуйте Telleroo, щоб платити постачальникам і співробітникам у Великій Британії у фунтах стерлінгів або конвертувати та надсилати платежі в доларах США, євро, австралійських доларах, канадських доларах тощо! Якщо ви користувач Xero, ви можете звіряти міжнародні платежі без коригування обмінного курсу.
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення для обробки платежів

Вебсайт: telleroo.com

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Альтернативи

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

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Melio

meliopayments.com

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Thryv

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